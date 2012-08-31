Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,404 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Броневик для олигархов: Немцы создали невероятный Gelandewagen

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:27
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,539
Благодарностей: 1,014
УГ: 15
КП: 0.360
подарки
Броневик для олигархов: Немцы создали невероятный Gelandewagen

Тюнинг-ателье Trasco Bremen GmbH из немецкого города Бремен известно не всем. Зато делают мастера этой конторы серьезные автомобили, которые доступны не каждому. Иногда свои специальные машины они даже подрывают на полигоне, чтобы быть уверенными в их защищенности.

Одной из последних работ немецкой фирмы является этот бронированный Gelandewagen, который на днях был выставлен на продажу за 1,2 млн евро.

Броневик для олигархов построен на основе Mercedes G63 AMG, колесную базу которого специалисты Trasco Bremen удлинили на 58 см.

В салоне – царство роскоши: увеличенный потолок, iMac 27″, аудиосистема Bang&Olufsen, бар, перегородки, умный климат-контроль, система спецсвязи.

В компании тщательно подходят к постройке роскошных броневиков, и на сто процентов уверены в защите своих машин. Данный экземпляр не исключение.

Гелик для толстосумов бронирован по высшему разряду: CAD бронирование по CEN B6 с сертифицированными материалами, бронированные сдвижная крыша, задняя дверь, пол в салоне, 5 непробиваемых колёс, защищённые топливный бак и АКБ. Также были усилены домкрат, тормоза, петли, подвеска, пружины, шарниры и многое другое.

__________________
KissskA – ГОРЯЧИЙ БОТ ДЛЯ БЕССОВЕСТНЫХ!+РЕФБЭК!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь*Инвестирую тут MONHYIP!
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ФСБ наказала выпускников академии за заезд на Gelandewagen ElarGroup3 Политика и экономика 10 15.07.2016 19:44
ФСБ начала проверку после публикаций о кортеже выпускников на Gelandewagen ElarGroup3 Политика и экономика 21 06.07.2016 16:24
Невероятный прыжок цены биткойн moskva Новости в мире финансов и инвестиций 2 20.06.2016 17:14
Невероятный дефолт России EmiLieN Новости в мире финансов и инвестиций 1 31.01.2015 00:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар dronibal
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО | IRAO | МБ & LSE | Энергетика
От dronibal в разделе «Российские эмитенты»
Аватар Drum13
Готовы ли вы знакомым посоветовать свой банк?
От Drum13 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Zenit
Турнир №29. Ставки
От Zenit в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт»
Аватар daler83
Обмен WMZ на Perfect с доплатой ВАМ!
От daler83 в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватара нет
В IBM стартовало крупнейшее сокращение штатов в истории
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kingcasha
Украинский смарт-браслет для пловцов Swimmerix собирает $35 000 Kickstarter
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,404
Тем
487,509
Сообщений
12,122,169

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube