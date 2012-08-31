Броневик для олигархов: Немцы создали невероятный Gelandewagen

Тюнинг-ателье Trasco Bremen GmbH из немецкого города Бремен известно не всем. Зато делают мастера этой конторы серьезные автомобили, которые доступны не каждому. Иногда свои специальные машины они даже подрывают на полигоне, чтобы быть уверенными в их защищенности.
Одной из последних работ немецкой фирмы является этот бронированный Gelandewagen, который на днях был выставлен на продажу за 1,2 млн евро.
Броневик для олигархов построен на основе Mercedes G63 AMG, колесную базу которого специалисты Trasco Bremen удлинили на 58 см.
В салоне – царство роскоши: увеличенный потолок, iMac 27″, аудиосистема Bang&Olufsen, бар, перегородки, умный климат-контроль, система спецсвязи.
В компании тщательно подходят к постройке роскошных броневиков, и на сто процентов уверены в защите своих машин. Данный экземпляр не исключение.
Гелик для толстосумов бронирован по высшему разряду: CAD бронирование по CEN B6 с сертифицированными материалами, бронированные сдвижная крыша, задняя дверь, пол в салоне, 5 непробиваемых колёс, защищённые топливный бак и АКБ. Также были усилены домкрат, тормоза, петли, подвеска, пружины, шарниры и многое другое.