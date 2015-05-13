Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,404 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

United Technologies приближается к покупке Rockwell Collins за $20 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:15
#1
Топ Мастер
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,611
Благодарностей: 1,634
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
United Technologies приближается к покупке Rockwell Collins за $20 млрд

United Technologies Corporation сегодня сообщил, что приближается к покупке Rockwell Collins Inc за $20 млрд для создания крупнейшей в мире компании по разработке и производству авиационного оборудования.


Соглашение может быть подписано в эти выходные.
Напомню, что акции Rockwell Collins в понедельник закрылись на уровне $127,99, что предоставило возможность оценить компанию в $20.8 млрд. Как и во всех переговорах по приобретению, возможно, это поможет повлечь за собой не стыковку и ожидаемая сумма сделки может быть изменена.

Данная сделка будет способствовать росту бизнеса United Technologies, в частности для производства Boeing Co и Airbus SE в виде нового поколения самолетов. Компания уже владеет одним из крупнейших в мире производителей реактивных двигателей и шасси Pratt & Whitney.

Rockwell Collins специализируется на производстве электронных дисплеев (пилотажные приборы) и систем связи для пассажирских и военных самолетов. В апреле этого года компания приобрела Aerospace Inc (Сидар-Рапидс, штат Айова) за $6 млрд, лидера по производству кресел и диванов для коммерческих и военных самолетов.

Поскольку новость всплыла довольно резко, некоторые аналитики считают, что это не повлечет за собой антимонопольные проблемы. Но United Technologies и Rockwell могут выразить некую озабоченность по поводу какой-либо консолидации среди своих поставщиков. Boeing и Airbus также проводили свой путь на рынке запчастей для того, чтобы захватить часть прибыли от продаж и обслуживания комплектующих, положив их на курс к столкновению с поставщиками.

Напомню, что United Technologies оценивается примерно в $ 92 млрд. В прошлом году компания хотела произвести слияние с Honeywell International Inc, но сделка к сожалению не состоялась.

Специально для MMGP.RU
__________________
▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)
▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸БИЗНЕС-АНАЛИТИКА ▸БАЗА СТАТЕЙ ▸ЛЮДИ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸СТАРТАПЫ ◁ ▎
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Председатель и генеральный директор корпорации United Technologies (Грегори Хейс) FMFM Истории успеха знаменитостей 1 17.08.2017 23:25
Капитализация крипторынка приближается к 25 млрд долларов pilot10 Новости криптовалют 0 14.03.2017 13:17
Компании United technologies и Honeywell не договорились о слиянии Денис Болтов Новости в мире финансов и инвестиций 1 31.03.2016 20:22
Apple близка к покупке Imagination Technologies Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.03.2016 20:22
Квартальный доход United Technologies в 4-м квартале упал 4.5% Денис Болтов Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.01.2016 20:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Выдаю Кредиты Всем Желающим!
От Alex6601 в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар dengov
Минтруд назвал размер «налога на тунеядство»
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар roll Out
RapidIncome-rapidincome.net
От roll Out в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tunderdim
Hall Invester - hallinvester.com
От tunderdim в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар leenguyen01
Coinflux Forex Brokerage Ltd - Coinfluxfx.com
От leenguyen01 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sertan74
20dailyinvest-20dailyinvest.com
От sertan74 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
421,404
Тем
487,509
Сообщений
12,122,167

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube