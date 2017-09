Alcest Топ Мастер

United Technologies приближается к покупке Rockwell Collins за $20 млрд

United Technologies Corporation сегодня сообщил, что приближается к покупке Rockwell Collins Inc за $20 млрд для создания крупнейшей в мире компании по разработке и производству авиационного оборудования.



Соглашение может быть подписано в эти выходные.

Напомню, что акции Rockwell Collins в понедельник закрылись на уровне $127,99, что предоставило возможность оценить компанию в $20.8 млрд. Как и во всех переговорах по приобретению, возможно, это поможет повлечь за собой не стыковку и ожидаемая сумма сделки может быть изменена.



Данная сделка будет способствовать росту бизнеса United Technologies, в частности для производства Boeing Co и Airbus SE в виде нового поколения самолетов. Компания уже владеет одним из крупнейших в мире производителей реактивных двигателей и шасси Pratt & Whitney.



Rockwell Collins специализируется на производстве электронных дисплеев (пилотажные приборы) и систем связи для пассажирских и военных самолетов. В апреле этого года компания приобрела Aerospace Inc (Сидар-Рапидс, штат Айова) за $6 млрд, лидера по производству кресел и диванов для коммерческих и военных самолетов.



Поскольку новость всплыла довольно резко, некоторые аналитики считают, что это не повлечет за собой антимонопольные проблемы. Но United Technologies и Rockwell могут выразить некую озабоченность по поводу какой-либо консолидации среди своих поставщиков. Boeing и Airbus также проводили свой путь на рынке запчастей для того, чтобы захватить часть прибыли от продаж и обслуживания комплектующих, положив их на курс к столкновению с поставщиками.



Напомню, что United Technologies оценивается примерно в $ 92 млрд. В прошлом году компания хотела произвести слияние с Honeywell International Inc, но сделка к сожалению не состоялась.



