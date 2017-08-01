Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,398 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

EVA Group - eva-group.net

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:59
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 72,832
Благодарностей: 4,959
Записей в блоге: 3
УГ: 37
КП: 0.136
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
EVA Group - eva-group.net
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 03.09.2017 PerfectMoney YandexMoney QIWI OkPay Bitcoin AdvCash

Открытая информации по счету PerfectMoney U12348088 (Eva Group)
Создан 08.10.2016
Рейтинг Trust Score 0.9 point(s)
Страна Россия
Верификация аккаунта Не проверено

языки: RU



Описание:

Цитата:
Компания EVA Group создана инвесторами для инвесторов. В нашей команде специалисты с большим опытом работы в различных сферах и направлениях. Управляющие биржевыми инструментами показывают свою продуктивность и профессионализм на протяжении длительного времени. Специалисты по анализу криптовалют совершают торговые операции не только по тренду на долгосрочную перспективу, но открывают и короткие позиции, что позволяет обеспечить стабильные и высокие показатели доходности. Аналитики в направлении спортивного анализа разработали уникальный программный комплекс, который круглосуточно занимается анализом спортивных событий и делает прогнозы с высокой точностью тем самым обеспечивая надежность и уверенность в этом направлении. Наши Риск-менеджеры собирают статистику со всех направлений, анализируют результаты и максимально эффективно распределяют средства клиентов и компании между инструментами для того что бы максимально сократить риски при этом достигать высоких и стабильных показателей доходности. Именно сплоченная и сбалансированная работа команды позволяет нам достигать качественных показателей для себя и наших клиентов, а также заявить о том, что инвестирование с EVA является надежным и стабильным источником дохода. EVA Group нацелена на постоянное развитие. Наши возможности постоянно растут. Мы все время работаем над улучшением и расширением предоставляемых услуг. Компания EVA Group Ваш надежный партнер и инструмент вашего инвестиционного портфеля.
Инвест планы:

18-37% в месяц (еженедельные выплаты) в течении 180 дней

депозит:

04.09.17 20:14 Transfer Sent Payment: 70.00 USD to account U12348088 from U1294xxx. Batch: 187245369. Memo: Shopping Cart Payment.


подробности:

Минимальный вклад: 50$
Максимальный вклад: 50000$
Реферальские от дохода реферала: от 7%
Выплаты: вручную
Скрипт: Original
Особенности: SSL +

Name Server: ns1.beget.com
Name Server: ns2.beget.com
Name Server: ns1.beget.pro
Name Server: ns2.beget.pro

Updated Date: 2017-08-01
Creation Date: 2017-08-01T22:16:17Z
Registrar Registration Expiration Date: 2018-08-01
Registrar: Registrar of domain names REG.RU LLC

РЕГИСТРАЦИЯ
__________________
All-HYIPs.info информируем о выплатах на 100+ тематических площадках интернета.
all-hyips вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
MEGA MLM
От lenkom в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Denver10
«Росинфокоминвест» инвестировал 75.000.000 рублей в финтех-стартап RoboETF
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар zhuann
Меркель исключила списание долгов Греции
От zhuann в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар J.M.
Vovan, с Днем Рождения!
От J.M. в разделе «Поздравления»
Аватар monhyip
pyramide-course.net - Pyramide-course
От monhyip в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Trade Hourly - tradehourly.info
От HYIPs-Analysis в разделе «Список интернет мошенников»
.     
Пользователей
421,398
Тем
487,500
Сообщений
12,121,895

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube