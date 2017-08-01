EVA Group - eva-group.net

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старт 03.09.2017 PerfectMoney YandexMoney QIWI OkPay Bitcoin AdvCash
Открытая информации по счету PerfectMoney U12348088 (Eva Group)
Создан 08.10.2016
Рейтинг Trust Score 0.9 point(s)
Страна Россия
Верификация аккаунта Не проверено
языки: RU
Описание:
Инвест планы:
Цитата:
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Компания EVA Group создана инвесторами для инвесторов. В нашей команде специалисты с большим опытом работы в различных сферах и направлениях. Управляющие биржевыми инструментами показывают свою продуктивность и профессионализм на протяжении длительного времени. Специалисты по анализу криптовалют совершают торговые операции не только по тренду на долгосрочную перспективу, но открывают и короткие позиции, что позволяет обеспечить стабильные и высокие показатели доходности. Аналитики в направлении спортивного анализа разработали уникальный программный комплекс, который круглосуточно занимается анализом спортивных событий и делает прогнозы с высокой точностью тем самым обеспечивая надежность и уверенность в этом направлении. Наши Риск-менеджеры собирают статистику со всех направлений, анализируют результаты и максимально эффективно распределяют средства клиентов и компании между инструментами для того что бы максимально сократить риски при этом достигать высоких и стабильных показателей доходности. Именно сплоченная и сбалансированная работа команды позволяет нам достигать качественных показателей для себя и наших клиентов, а также заявить о том, что инвестирование с EVA является надежным и стабильным источником дохода. EVA Group нацелена на постоянное развитие. Наши возможности постоянно растут. Мы все время работаем над улучшением и расширением предоставляемых услуг. Компания EVA Group Ваш надежный партнер и инструмент вашего инвестиционного портфеля.
18-37% в месяц (еженедельные выплаты) в течении 180 дней
депозит:
04.09.17 20:14 Transfer Sent Payment: 70.00 USD to account U12348088 from U1294xxx. Batch: 187245369. Memo: Shopping Cart Payment.
подробности:
Минимальный вклад: 50$
Максимальный вклад: 50000$
Реферальские от дохода реферала: от 7%
Выплаты: вручную
Скрипт: Original
Особенности: SSL +
Name Server: ns1.beget.com
Name Server: ns2.beget.com
Name Server: ns1.beget.pro
Name Server: ns2.beget.pro
Updated Date: 2017-08-01
Creation Date: 2017-08-01T22:16:17Z
Registrar Registration Expiration Date: 2018-08-01
Registrar: Registrar of domain names REG.RU LLC
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