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Отечественный биткоин зашифруют в России

Биткоин, основанный на западных криптографических алгоритмах, вряд ли будет полностью легализован в РФ, однако есть возможность создать российскую криптовалюту, основанную на отечественной криптографии, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.



Минкомсвязь разработала предложения о правилах, касающихся обращения в РФ криптовалют, основанных на российской криптографии. "Предложения уже подготовлены, будут внесены в правительство. Вопрос определения правил — это вопрос месяцев", — сказал министр, добавив, что также нужно будет изучить вопрос необходимости законодательных изменений.



"У меня нет конкретики, но я говорю о том, что такая риторика, что давайте все запретим и все признаем незаконным, она неправильна, потому что, если мы это не сделаем, то это сделают другие государства, в том числе наши близлежащие соседи, в том числе по экономическому блоку ЕврАзЭС. В условиях того, что у нас свобода движения капиталов, мы просто получим историю, когда огромные средства из нашей экономики хлынут в соседние экономические юрисдикции", - сказал Никифоров, комментируя возможность появления российской криптовалюты.



"У нас не должно быть слепого поклонения биткоину, это все для нас чуждо с точки зрения того, что они основаны не на российской криптографии", — добавил министр. "Биткоин, Ethereum — это все криптовалюты, основанные на зарубежной криптографии. Россия обладает собственной школой криптографии. Я считаю, что мы вполне можем сделать криптоединицу, какой-то инструмент, основанный на технологии блокчейн, и четко прописать набор правил, в рамках которых осуществляются операции", — сказал Никифоров журналистам.



Свои планы на блокчейн государство обозначило в программе цифровой экономики, которую правительство утвердило в конце июля. Согласно документу в IV квартале 2018 г. должны быть готовы проекты нормативных актов, которые бы позволили провести правовой эксперимент по использованию блокчейна для удостоверения прав. К концу марта 2019 г. документы должны быть приняты, а сам эксперимент планируется на IV квартал 2019 г. Эксперимент будет длиться год, и по его итогам нужно будет закрепить в законодательстве правовые условия для использования блокчейна.



Сегодня к средствам криптографической защиты информации относят: средства шифрования, средства имитозащиты, средства электронной цифровой подписи, средства кодирования, средства изготовления ключевых документов и сами ключевые документы.



Немногим более двух десятилетий тому назад практическое применение криптографии в России относилось к сфере деятельности исключительно военных и спецслужб, то есть было полностью подконтрольно государству. В открытом доступе встретить какие-либо издания и научные работы по этому вопросу не представлялось возможным. Ситуация изменилась лишь в 1990 г., когда в действие был введен стандарт шифрования ГОСТ 28147-89. Изначально алгоритм имел гриф ДСП и официально "полностью открытым" стал лишь в 1994 г.



После этого времени в сети начали публиковаться многочисленные материалы с описаниями криптографических алгоритмов и протоколов, статьи по криптоанализу и другая информация, имеющая отношение к шифрованию. В сложившихся условиях криптография нашла применение не только в госорганах, назрела потребность в использовании средств криптографической защиты коммерческими компаниями и организациями.



Есть мнение, что ФСБ активно старается добавить российские алгоритмы в международные реестры. Это вписывается в разрабатываемую государством концепцию цифрового суверенитета. ФСБ участвует в работе над стандартом блокчейна в составе комитета, который в 2016 г. создала Международная организация по стандартизации (ISO), сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на источники.



Отсутствие сертифицированных ФСБ и ФСТЭК решений на базе технологии блокчейна считается одним из минусов этой технологии. Специальный комитет по блокчейну появится в России лишь осенью, Росстандарт начал набирать в него экспертов 11 августа.



Подробнее: Минкомсвязь разработала предложения о правилах, касающихся обращения в РФ криптовалют, основанных на российской криптографии. "Предложения уже подготовлены, будут внесены в правительство. Вопрос определения правил — это вопрос месяцев", — сказал министр, добавив, что также нужно будет изучить вопрос необходимости законодательных изменений."У меня нет конкретики, но я говорю о том, что такая риторика, что давайте все запретим и все признаем незаконным, она неправильна, потому что, если мы это не сделаем, то это сделают другие государства, в том числе наши близлежащие соседи, в том числе по экономическому блоку ЕврАзЭС. В условиях того, что у нас свобода движения капиталов, мы просто получим историю, когда огромные средства из нашей экономики хлынут в соседние экономические юрисдикции", - сказал Никифоров, комментируя возможность появления российской криптовалюты."У нас не должно быть слепого поклонения биткоину, это все для нас чуждо с точки зрения того, что они основаны не на российской криптографии", — добавил министр. "Биткоин, Ethereum — это все криптовалюты, основанные на зарубежной криптографии. Россия обладает собственной школой криптографии. Я считаю, что мы вполне можем сделать криптоединицу, какой-то инструмент, основанный на технологии блокчейн, и четко прописать набор правил, в рамках которых осуществляются операции", — сказал Никифоров журналистам.Свои планы на блокчейн государство обозначило в программе цифровой экономики, которую правительство утвердило в конце июля. Согласно документу в IV квартале 2018 г. должны быть готовы проекты нормативных актов, которые бы позволили провести правовой эксперимент по использованию блокчейна для удостоверения прав. К концу марта 2019 г. документы должны быть приняты, а сам эксперимент планируется на IV квартал 2019 г. Эксперимент будет длиться год, и по его итогам нужно будет закрепить в законодательстве правовые условия для использования блокчейна.Сегодня к средствам криптографической защиты информации относят: средства шифрования, средства имитозащиты, средства электронной цифровой подписи, средства кодирования, средства изготовления ключевых документов и сами ключевые документы.Немногим более двух десятилетий тому назад практическое применение криптографии в России относилось к сфере деятельности исключительно военных и спецслужб, то есть было полностью подконтрольно государству. В открытом доступе встретить какие-либо издания и научные работы по этому вопросу не представлялось возможным. Ситуация изменилась лишь в 1990 г., когда в действие был введен стандарт шифрования ГОСТ 28147-89. Изначально алгоритм имел гриф ДСП и официально "полностью открытым" стал лишь в 1994 г.После этого времени в сети начали публиковаться многочисленные материалы с описаниями криптографических алгоритмов и протоколов, статьи по криптоанализу и другая информация, имеющая отношение к шифрованию. В сложившихся условиях криптография нашла применение не только в госорганах, назрела потребность в использовании средств криптографической защиты коммерческими компаниями и организациями.Есть мнение, что ФСБ активно старается добавить российские алгоритмы в международные реестры. Это вписывается в разрабатываемую государством концепцию цифрового суверенитета. ФСБ участвует в работе над стандартом блокчейна в составе комитета, который в 2016 г. создала Международная организация по стандартизации (ISO), сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на источники.Отсутствие сертифицированных ФСБ и ФСТЭК решений на базе технологии блокчейна считается одним из минусов этой технологии. Специальный комитет по блокчейну появится в России лишь осенью, Росстандарт начал набирать в него экспертов 11 августа.Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/90478

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