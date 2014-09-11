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Цена NEO стремительно падает из-за запрета ICO в Китае

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Цена NEO стремительно падает из-за запрета ICO в Китае

Владельцы альткоина NEO вряд ли будут обрадованы текущим ходом вещей. После роста цены почти до 50 долларов США за монету, все развернулось с точностью до наоборот. Сейчас NEO стоит всего 20,16 долларов США и его стоимость все еще падает. За последние 24 часа монета потеряла 33.58% своей стоимости. Стремление стать китайским эфиром, похоже, обернулось неудачей.

Рыночная капитализация NEO составляет чуть более 1 миллиарда долларов. Вероятно, что на падение цены повлияла неясность вокруг запрещения ICO в Китае и теперь с введением полного запрета дела для NEO могут пойти еще хуже. Многие инвесторы пытаются избавиться от подобных активов, чтобы избежать контроля со стороны правительства. Вероятно, мы увидим сильные колебания цены NEO в обозримом будущем.

Очевидно, что некоторые китайские биржи подталкивают цену NEO еще ниже. Среди них Yunbi, Jubi, Yuanbao и 51szzc, которые оценивают NEO немного ниже 20 долларов США. Возможно, они знают, куда будет двигаться цена. В настоящее время никто точно не знает, какова реальная ценность этого альткоина. Еще недавно ходили слухи, что будут запущены первые ICO на платформе NEO, но теперь это невозможно.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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