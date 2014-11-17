В 2016 году доходы от игр в Швеции достигли $1,54 млрд.

В 2017 году шведская игровая индустрия переживает возрождение, поскольку с 2010 года доходы выросли на 950% до 1,3 миллиарда евро (1,54 миллиарда долларов) по сравнению с 124 миллионами евро в 2010 году.
Швеция стала очень популярной страной для игровой индустрии, которая оценивается в 108 миллиардов долларов, а ряд отечественных компаний и иностранных фирм создали филиалы, чтобы воспользоваться местными талантами. В стране работают игровые студии Microsoft, Ubisoft, Electronic Arts и Rovio. Лучшие игровые франшизы, которые созданы в Швеции, включают Star Wars, Mad Max, Battlefield и Avatar.
Количество студий выросло со 145 в 2012 году до 287 в 2016 году, а число сотрудников выросло с 1967 в 2012 году до 4267 в 2016 году. Число женщин в отрасли выросло с 293 в 2012 году до 786 в 2016 году. Около 10% шведских игровых компаний работают в области виртуальной реальности. Разработчики охватывают ПК, консольные, мобильные, инди-игры, промежуточное программное обеспечение и многое другое.
Большинство компаний являются прибыльными и отрасль сообщила об общей прибыли за последние восемь лет. 25% всех доходов поступает от средних и малых компаний (от 50 до 250 сотрудников или до 50 сотрудников соответственно) и эти фирмы создали почти половину рабочих мест.
Прибыль выросла с 36 миллионов евро в 2012 году до 865 миллионов евро (1,02 миллиарда долларов) в 2016 году.
С 2006 по 2016 год средний годовой темп роста доходов составил 34%. Среди игр, разработанных в Швеции, такие названия, как Battlefield 1, Minecraft, Candy Crush Saga, Mad Max, Star Wars Battlefront и многие другие.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru