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empire-dragons.com - Империя Драконов

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 01:18
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 298
Благодарностей: 109
УГ: 0
КП: 0.000
empire-dragons.com - Империя Драконов
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.

Старт проекта: 04.09.2017



ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Экономический симулятор в стиле фэнтези, основанный на стратегии развития виртуального игрового мира, в котором вам предстоит пройти путь от небольшого поселения, численностью всего 100 человек, до становления и расцвета богатейшей Империи, обладающей огромной армией, и развитОй промышленностью.
Стратегия:
Условно игра разделена на два направления развития — Экономика и Военное дело. Первое направление развивают мирные жители, второе — солдаты. С каждой продажей добытых ресурсов вы будете получать опыт и продвигаться по уровням от нулевого до десятого. На каждом из уровней можно покупать и строить определённые здания и нанимать в них рабочих или солдат. С уровнями цена юнитов и их профитность будет возрастать.
Развитие экономики
Зайдите в Ратушу, постройте "Жилые дома" и заселите в них людей. Затем стройте Лесопилку, Каменоломню и Железную шахту с Фермой. Направляйте ваших жителей на работу в эти здания и они начнут добывать вам ресурсы.
Развитие Армии и Военного дела
Зайдите в Ратушу, постройте Стрельбище и Казарму пехоты. Затем купите желаемое количество солдат и они сразу же начнут добывать драгоценные алмазы.
Продажа ресурсов, получение опыта и золота на вывод
Собирайте в каждом из построенных зданий ресурсы и продавайте их на местном рынке. Каждая продажа приносит золото и опыт. Золото можно выводить по курсу 6000 золота - 1 USD.
Реферальная программа
1 линия — 6%
2 линия — 4%
3 линия — 2%

ВИДЕООБЗОР. Официальная версия (RUS)



ЗДАНИЯ, ДОСТУПНЫЕ СРАЗУ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ
Эти здания служат для управления вашим аккаунтом, для ввода/вывода средств.



ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ



МАРКЕТИНГ ЮНИТОВ



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Метки
без баллов, заработок в интернете, игры с выводом денег, финансовые игры, экономические игры
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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