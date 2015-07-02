empire-dragons.com - Империя Драконов

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Старт проекта: 04.09.2017
ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Экономический симулятор в стиле фэнтези, основанный на стратегии развития виртуального игрового мира, в котором вам предстоит пройти путь от небольшого поселения, численностью всего 100 человек, до становления и расцвета богатейшей Империи, обладающей огромной армией, и развитОй промышленностью.
Стратегия:
Условно игра разделена на два направления развития — Экономика и Военное дело. Первое направление развивают мирные жители, второе — солдаты. С каждой продажей добытых ресурсов вы будете получать опыт и продвигаться по уровням от нулевого до десятого. На каждом из уровней можно покупать и строить определённые здания и нанимать в них рабочих или солдат. С уровнями цена юнитов и их профитность будет возрастать.
Развитие экономики
Зайдите в Ратушу, постройте "Жилые дома" и заселите в них людей. Затем стройте Лесопилку, Каменоломню и Железную шахту с Фермой. Направляйте ваших жителей на работу в эти здания и они начнут добывать вам ресурсы.
Развитие Армии и Военного дела
Зайдите в Ратушу, постройте Стрельбище и Казарму пехоты. Затем купите желаемое количество солдат и они сразу же начнут добывать драгоценные алмазы.
Продажа ресурсов, получение опыта и золота на вывод
Собирайте в каждом из построенных зданий ресурсы и продавайте их на местном рынке. Каждая продажа приносит золото и опыт. Золото можно выводить по курсу 6000 золота - 1 USD.
Реферальная программа
1 линия — 6%
2 линия — 4%
3 линия — 2%
ВИДЕООБЗОР. Официальная версия (RUS)
ЗДАНИЯ, ДОСТУПНЫЕ СРАЗУ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ
Эти здания служат для управления вашим аккаунтом, для ввода/вывода средств.
ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ
МАРКЕТИНГ ЮНИТОВ
РЕГИСТРАЦИЯ
Мой вклад в игру на старте: