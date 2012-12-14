Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 01:22 Сегодня, 01:22 Сегодня, 01:13 #1 Temo58 Любитель

Имя: Дмитрий Пол: Мужской Адрес: Казань Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 14.12.2012 Сообщений: 425 Благодарностей: 46 УГ: 40 КП: 0.042 Принцип Тараса Бульбы: как государство воспитало и убило частный банк

Группа «Открытие» за девять лет с помощью государства стала крупнейшим игроком на банковском рынке

Санация банковской группы «Открытие» на прошлой неделе подвела итог формирования банковской группы, которая с 2008 года выросла практически с нуля до лидера частного сектора — ее активы составляли 2,6 трлн рублей. Рост «Открытия» происходил неорганическим и нерыночным образом — за счет благосклонного отношения госструктур — Агентства по страхованию вкладов и Центробанка. Они вместе начиная с 2008 года выделили молодой банковской группе около 350 млрд рублей, дополнительные средства в капитале «Открытия» влил госбанк ВТБ. Информационно банк был закрытым — его руководство тихо проводило гигантские сделки с облигациями «Россия 30», группой ВТБ и акциями компаний своих акционеров, санируемый «Открытием» «Траст» не раскрывали отчетность, а пенсионные фонды «Лукойл Гарант», «Росгосстрах» и «Электроэнергетики» состав активов (как и весь пенсионный рынок) . Информация о деятельности банка публично появлялась в основном благодаря проектам группы — «Рокетбанк» и «Точка», а также благодаря спонсорству футбольного клуба «Спартак», хоккеистов, шахматистов и проведению дорогих корпоративов.







Общий итог такого подхода выглядит плачевным, зампред ЦБ Василий Поздышев на прошлой неделе предварительно оценил общую сумму средств необходимых для оздоровления «Открытия» через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в 250–400 млрд рублей. ЦБ станет собственником не менее 75% акций банка, у действующих акционеров может остаться не более 25% акций — если капитал банка будет положительным.



Публично о проблемах стало известно в начале лета. В группе произошел значительный отток средств клиентов, который начался вместе со снижением рейтинга рейтинговым агентством АКРА, созданным по инициативе Центробанка. 3 июля АКРА сообщило о слабом качестве активов «ФК Открытие»: 20% банковского портфеля — это кредиты с признаками обесценения, квалифицируемые как сомнительные и нестандартные, а 15% портфеля — кредиты с просрочкой более трех месяцев.



Снижение рейтинга могло быть обусловлено активной M&A группы, которая в апреле заявила о покупке за $1,45 млрд алмазного месторождения у «Лукойла» (его акционеры совладельцы ФК «Открытие»), попыталась присоединить «Росгосстрах» — его убыток в 2016 году достиг 33,3 млрд рублей, в первом квартале 2017 года еще 20,9 млрд рублей.



АКРА присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный». Это был самый низкий опубликованный рейтинг частному системообразующему банку (Альфа-банк получил — АА, а у МКБ был А-). Это решение привело к тому, что 14 июля в банке «ФК Открытие» не могли размещаться средства федерального бюджета, а также пенсионные накопления НПФ. В результате решения АКРА летом «Открытие» столкнулось с колоссальным оттоком средств — в июне из банка было выведено 100 млрд рублей, а июле еще 620 млрд рублей. Отток частных вкладчиков вряд ли мог быть истинной причиной проблем банка, физлица в июле вывели 36 млрд рублей, а ЦБ помогал замещать отток и влил в банк 333 млрд рублей.



Наблюдалась ли паника вкладчиков? Она проявилась вместе с решением АКРА. Другие крупные банки частного сектора были задеты 16 августа, когда появилось знаменитое письмо сейлза из «Альфа Капитала» Сергея Гаврилова. Он предупреждал клиентов о проблемах «Открытия», МКБ, Бинбанка, и Промсвязьбанка. Последние два банка также получали средства от АСВ и быстро росли — активы Промсвязьбанка увеличились почти вдвое, а Бинбанка — в пять раз. А в отношении «Открытия», письмо Гаврилова не стало дезинформацией, а стало предупреждением объявления о санации, о которой ЦБ сообщил 29 августа. Банки, как сообщали аналитики, действительно были связаны с «Открытием» через пенсионные фонды банки.



Но будет ли банковская система чувствовать себя «в шоколаде» как заявляет первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин? «Открытие» было частным банком с госдолей (ВТБ около 10%), но его крах скажется на частном секторе. Произошедший провал «Открытия» приведет к тому, что доверие к частным банкам на фоне масштабной чистки сектора и оплошностях в надзоре подорвано. Позитивный настрой Банка России, который быстро согласился на переход в свою собственность частного банка вызывает недоумение.



После начала санации «Открытия» доля госбанков и квазигосбанков (в собственности АСВ, Внешэкономбанка и ЦБ) в секторе превысит 65%, а еще через пару лет его вообще не будут замечать. Окончательно завершится трансформация банковской сферы по аналогии с бизнесом в нефтегазовом секторе, где частных структур практически нет. Этому способствовали не только санации банков, но и кампания по отзыву лицензий у банков в 2013-2016 годах. По данным Антимонопольной службы, несмотря на рост активов банковской системы с 2011 года по 2016 год в 2,37 раза, количество кредитных организаций, которые составляют 80% активов системы сократилось в два раза (с 50 до 24). Доля тройки лидеров на федеральном рынке стабильно высока — в районе 60%.



Изменение банковской системы сопровождается мощнейшим перетоком клиентов в госбанки и в «дочки»-нерезидентов (которые с каждым витком санкций все ближе к изгнанию). В выигрыше государственные гиганты банковской индустрии, которые как и ЦБ ратуют за сокращение частного сектора.



Оставшимся «в живых» частным банкам нужно четко определяться со стратегией и нишей. Логично было бы выбрать для себя конкретный бизнес, где есть сильные специалисты или устойчивое направления развития – карточный, автокредитный, ипотечный, расчетный или региональный бизнес. Необходимо стараться следить за интересами, в которых участвуют госбанки, которые могут навредить или быть заинтересованы в перехвате бизнеса. Быть универсальным банком и гнаться за Сбербанком или «Открытием» в российских реалиях может быть очень дорого и даже опасно.



Сможет ли Банк России сдержать обещание и продать «Открытие»? Заявления скорее всего останутся лишь словами — однажды став государственными частные банки не продаются. Всегда находится множество аргументов чтобы банки остались в собственности государства или госкорпораций и становятся комфортным местом работы для менеджеров банка и развитию не частного бизнеса страны, а тех же госкорпораций или госсектора. Яркий примеры — Связь-банк, «Глобэкс», «Российский Капитал». Результат — развитие банковского бизнеса в России все больше похоже на советский период с банками при министерствах.



Источник Forbes Группа «Открытие» за девять лет с помощью государства стала крупнейшим игроком на банковском рынкеСанация банковской группы «Открытие» на прошлой неделе подвела итог формирования банковской группы, которая с 2008 года выросла практически с нуля до лидера частного сектора — ее активы составляли 2,6 трлн рублей. Рост «Открытия» происходил неорганическим и нерыночным образом — за счет благосклонного отношения госструктур — Агентства по страхованию вкладов и Центробанка. Они вместе начиная с 2008 года выделили молодой банковской группе около 350 млрд рублей, дополнительные средства в капитале «Открытия» влил госбанк ВТБ. Информационно банк был закрытым — его руководство тихо проводило гигантские сделки с облигациями «Россия 30», группой ВТБ и акциями компаний своих акционеров, санируемый «Открытием» «Траст» не раскрывали отчетность, а пенсионные фонды «Лукойл Гарант», «Росгосстрах» и «Электроэнергетики» состав активов (как и весь пенсионный рынок) . Информация о деятельности банка публично появлялась в основном благодаря проектам группы — «Рокетбанк» и «Точка», а также благодаря спонсорству футбольного клуба «Спартак», хоккеистов, шахматистов и проведению дорогих корпоративов.Общий итог такого подхода выглядит плачевным, зампред ЦБ Василий Поздышев на прошлой неделе предварительно оценил общую сумму средств необходимых для оздоровления «Открытия» через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в 250–400 млрд рублей. ЦБ станет собственником не менее 75% акций банка, у действующих акционеров может остаться не более 25% акций — если капитал банка будет положительным.Публично о проблемах стало известно в начале лета. В группе произошел значительный отток средств клиентов, который начался вместе со снижением рейтинга рейтинговым агентством АКРА, созданным по инициативе Центробанка. 3 июля АКРА сообщило о слабом качестве активов «ФК Открытие»: 20% банковского портфеля — это кредиты с признаками обесценения, квалифицируемые как сомнительные и нестандартные, а 15% портфеля — кредиты с просрочкой более трех месяцев.Снижение рейтинга могло быть обусловлено активной M&A группы, которая в апреле заявила о покупке за $1,45 млрд алмазного месторождения у «Лукойла» (его акционеры совладельцы ФК «Открытие»), попыталась присоединить «Росгосстрах» — его убыток в 2016 году достиг 33,3 млрд рублей, в первом квартале 2017 года еще 20,9 млрд рублей.АКРА присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный». Это был самый низкий опубликованный рейтинг частному системообразующему банку (Альфа-банк получил — АА, а у МКБ был А-). Это решение привело к тому, что 14 июля в банке «ФК Открытие» не могли размещаться средства федерального бюджета, а также пенсионные накопления НПФ. В результате решения АКРА летом «Открытие» столкнулось с колоссальным оттоком средств — в июне из банка было выведено 100 млрд рублей, а июле еще 620 млрд рублей. Отток частных вкладчиков вряд ли мог быть истинной причиной проблем банка, физлица в июле вывели 36 млрд рублей, а ЦБ помогал замещать отток и влил в банк 333 млрд рублей.Наблюдалась ли паника вкладчиков? Она проявилась вместе с решением АКРА. Другие крупные банки частного сектора были задеты 16 августа, когда появилось знаменитое письмо сейлза из «Альфа Капитала» Сергея Гаврилова. Он предупреждал клиентов о проблемах «Открытия», МКБ, Бинбанка, и Промсвязьбанка. Последние два банка также получали средства от АСВ и быстро росли — активы Промсвязьбанка увеличились почти вдвое, а Бинбанка — в пять раз. А в отношении «Открытия», письмо Гаврилова не стало дезинформацией, а стало предупреждением объявления о санации, о которой ЦБ сообщил 29 августа. Банки, как сообщали аналитики, действительно были связаны с «Открытием» через пенсионные фонды банки.Но будет ли банковская система чувствовать себя «в шоколаде» как заявляет первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин? «Открытие» было частным банком с госдолей (ВТБ около 10%), но его крах скажется на частном секторе. Произошедший провал «Открытия» приведет к тому, что доверие к частным банкам на фоне масштабной чистки сектора и оплошностях в надзоре подорвано. Позитивный настрой Банка России, который быстро согласился на переход в свою собственность частного банка вызывает недоумение.После начала санации «Открытия» доля госбанков и квазигосбанков (в собственности АСВ, Внешэкономбанка и ЦБ) в секторе превысит 65%, а еще через пару лет его вообще не будут замечать. Окончательно завершится трансформация банковской сферы по аналогии с бизнесом в нефтегазовом секторе, где частных структур практически нет. Этому способствовали не только санации банков, но и кампания по отзыву лицензий у банков в 2013-2016 годах. По данным Антимонопольной службы, несмотря на рост активов банковской системы с 2011 года по 2016 год в 2,37 раза, количество кредитных организаций, которые составляют 80% активов системы сократилось в два раза (с 50 до 24). Доля тройки лидеров на федеральном рынке стабильно высока — в районе 60%.Изменение банковской системы сопровождается мощнейшим перетоком клиентов в госбанки и в «дочки»-нерезидентов (которые с каждым витком санкций все ближе к изгнанию). В выигрыше государственные гиганты банковской индустрии, которые как и ЦБ ратуют за сокращение частного сектора.Оставшимся «в живых» частным банкам нужно четко определяться со стратегией и нишей. Логично было бы выбрать для себя конкретный бизнес, где есть сильные специалисты или устойчивое направления развития – карточный, автокредитный, ипотечный, расчетный или региональный бизнес. Необходимо стараться следить за интересами, в которых участвуют госбанки, которые могут навредить или быть заинтересованы в перехвате бизнеса. Быть универсальным банком и гнаться за Сбербанком или «Открытием» в российских реалиях может быть очень дорого и даже опасно.Сможет ли Банк России сдержать обещание и продать «Открытие»? Заявления скорее всего останутся лишь словами — однажды став государственными частные банки не продаются. Всегда находится множество аргументов чтобы банки остались в собственности государства или госкорпораций и становятся комфортным местом работы для менеджеров банка и развитию не частного бизнеса страны, а тех же госкорпораций или госсектора. Яркий примеры — Связь-банк, «Глобэкс», «Российский Капитал». Результат — развитие банковского бизнеса в России все больше похоже на советский период с банками при министерствах.Источник Forbes

Мой Блог на YouTube

MyBloginvest.com - КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, ВКУСНЫЕ РЕФБЕКИ __________________ Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 01:22 Сегодня, 01:22 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Краудфандинг и его производные Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о криптовалютах Биржа криптовалют EXMO Сибирский Червонец (SIBcoin) Новости криптовалют Горячие новости криптовалют Криптовалюты: общий форум Конкурсы: Криптовалюты Инвестирование в криптовалюты Avrorum.io (ICO) ICO Завершенные и отмененные ICO Сомнительные ICO Проблемные ICO Биржи криптовалют Аналитика Проблемные сервисы Bitcoin Ethereum Другие криптовалюты Новые и перспективные криптовалюты Архив: Криптовалюта Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Психология трейдинга Торговля трейдеров форума Новости и слухи рынка форекс Конкурсы от MMGP Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Бонусы брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Форекс регуляторы Проблемные брокеры Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow JASumy Dana Тимон Ratatara VictorSamus PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс sunmistik kislov zaharik1404 Asal Klod SwaNn ruh666 realnotstory olkavac Hxs Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook Leonidas2013 Анаэль 2017 MegaProfit mokol Michaeles Foxxxeremina Архив: Форекс-блоги Ruslan89 Vasyaenergy Dimoniy741 Roman Boroda ODIN Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования Инвестиционные портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от Форекс-Блогеров Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Intrade.bar Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Торговые стратегии Сигналы бинарных опционов Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив BetOnMoney.com Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы PrimeBroker.pro Форум о псевдоинвестициях InvestorsStartPage.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом HYIP с почасовыми планами HYIP с почасовыми планами (почасовики) под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги и блоги HyipMe.com Profvest.com Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Кредит под залог недвижимости: банк или частный инвестор? vimfinans Банковский форум 10 27.11.2016 23:35 FindFace: частный бизнес и государство теперь распознает вас по вашему лицу OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 11 21.10.2016 11:24 Дерипаска: Банк России ведет себя как частный хедж-фонд, а не Центральный банк. ser4442 Новости в мире финансов и инвестиций 2 23.01.2016 10:21 Alibaba создает частный банк morg Новости в мире финансов и инвестиций 12 30.10.2014 12:06



Случайные темы goldenbee.cc - Goldenbee От mcklad в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Фальшивые деньги в кошельке: чем это грозит? От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Apple даёт разработчикам дополнительное время для перехода на HTTPS От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета» ПАММ-счет lapas: 538414 (ForexTrend) От Kerchik в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета» ПАММ-счёт BMW:2332 (PrivateFX) От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета» Игра в казино на чужие деньги. История про онлайн-аферистов с прологом и эпилогом От Rost77 в разделе «Казино» Пользователей 421,387 Тем 487,488 Сообщений 12,121,192



