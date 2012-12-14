Принцип Тараса Бульбы: как государство воспитало и убило частный банк

Группа «Открытие» за девять лет с помощью государства стала крупнейшим игроком на банковском рынке
Санация банковской группы «Открытие» на прошлой неделе подвела итог формирования банковской группы, которая с 2008 года выросла практически с нуля до лидера частного сектора — ее активы составляли 2,6 трлн рублей. Рост «Открытия» происходил неорганическим и нерыночным образом — за счет благосклонного отношения госструктур — Агентства по страхованию вкладов и Центробанка. Они вместе начиная с 2008 года выделили молодой банковской группе около 350 млрд рублей, дополнительные средства в капитале «Открытия» влил госбанк ВТБ. Информационно банк был закрытым — его руководство тихо проводило гигантские сделки с облигациями «Россия 30», группой ВТБ и акциями компаний своих акционеров, санируемый «Открытием» «Траст» не раскрывали отчетность, а пенсионные фонды «Лукойл Гарант», «Росгосстрах» и «Электроэнергетики» состав активов (как и весь пенсионный рынок) . Информация о деятельности банка публично появлялась в основном благодаря проектам группы — «Рокетбанк» и «Точка», а также благодаря спонсорству футбольного клуба «Спартак», хоккеистов, шахматистов и проведению дорогих корпоративов.
Общий итог такого подхода выглядит плачевным, зампред ЦБ Василий Поздышев на прошлой неделе предварительно оценил общую сумму средств необходимых для оздоровления «Открытия» через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в 250–400 млрд рублей. ЦБ станет собственником не менее 75% акций банка, у действующих акционеров может остаться не более 25% акций — если капитал банка будет положительным.
Публично о проблемах стало известно в начале лета. В группе произошел значительный отток средств клиентов, который начался вместе со снижением рейтинга рейтинговым агентством АКРА, созданным по инициативе Центробанка. 3 июля АКРА сообщило о слабом качестве активов «ФК Открытие»: 20% банковского портфеля — это кредиты с признаками обесценения, квалифицируемые как сомнительные и нестандартные, а 15% портфеля — кредиты с просрочкой более трех месяцев.
Снижение рейтинга могло быть обусловлено активной M&A группы, которая в апреле заявила о покупке за $1,45 млрд алмазного месторождения у «Лукойла» (его акционеры совладельцы ФК «Открытие»), попыталась присоединить «Росгосстрах» — его убыток в 2016 году достиг 33,3 млрд рублей, в первом квартале 2017 года еще 20,9 млрд рублей.
АКРА присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный». Это был самый низкий опубликованный рейтинг частному системообразующему банку (Альфа-банк получил — АА, а у МКБ был А-). Это решение привело к тому, что 14 июля в банке «ФК Открытие» не могли размещаться средства федерального бюджета, а также пенсионные накопления НПФ. В результате решения АКРА летом «Открытие» столкнулось с колоссальным оттоком средств — в июне из банка было выведено 100 млрд рублей, а июле еще 620 млрд рублей. Отток частных вкладчиков вряд ли мог быть истинной причиной проблем банка, физлица в июле вывели 36 млрд рублей, а ЦБ помогал замещать отток и влил в банк 333 млрд рублей.
Наблюдалась ли паника вкладчиков? Она проявилась вместе с решением АКРА. Другие крупные банки частного сектора были задеты 16 августа, когда появилось знаменитое письмо сейлза из «Альфа Капитала» Сергея Гаврилова. Он предупреждал клиентов о проблемах «Открытия», МКБ, Бинбанка, и Промсвязьбанка. Последние два банка также получали средства от АСВ и быстро росли — активы Промсвязьбанка увеличились почти вдвое, а Бинбанка — в пять раз. А в отношении «Открытия», письмо Гаврилова не стало дезинформацией, а стало предупреждением объявления о санации, о которой ЦБ сообщил 29 августа. Банки, как сообщали аналитики, действительно были связаны с «Открытием» через пенсионные фонды банки.
Но будет ли банковская система чувствовать себя «в шоколаде» как заявляет первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин? «Открытие» было частным банком с госдолей (ВТБ около 10%), но его крах скажется на частном секторе. Произошедший провал «Открытия» приведет к тому, что доверие к частным банкам на фоне масштабной чистки сектора и оплошностях в надзоре подорвано. Позитивный настрой Банка России, который быстро согласился на переход в свою собственность частного банка вызывает недоумение.
После начала санации «Открытия» доля госбанков и квазигосбанков (в собственности АСВ, Внешэкономбанка и ЦБ) в секторе превысит 65%, а еще через пару лет его вообще не будут замечать. Окончательно завершится трансформация банковской сферы по аналогии с бизнесом в нефтегазовом секторе, где частных структур практически нет. Этому способствовали не только санации банков, но и кампания по отзыву лицензий у банков в 2013-2016 годах. По данным Антимонопольной службы, несмотря на рост активов банковской системы с 2011 года по 2016 год в 2,37 раза, количество кредитных организаций, которые составляют 80% активов системы сократилось в два раза (с 50 до 24). Доля тройки лидеров на федеральном рынке стабильно высока — в районе 60%.
Изменение банковской системы сопровождается мощнейшим перетоком клиентов в госбанки и в «дочки»-нерезидентов (которые с каждым витком санкций все ближе к изгнанию). В выигрыше государственные гиганты банковской индустрии, которые как и ЦБ ратуют за сокращение частного сектора.
Оставшимся «в живых» частным банкам нужно четко определяться со стратегией и нишей. Логично было бы выбрать для себя конкретный бизнес, где есть сильные специалисты или устойчивое направления развития – карточный, автокредитный, ипотечный, расчетный или региональный бизнес. Необходимо стараться следить за интересами, в которых участвуют госбанки, которые могут навредить или быть заинтересованы в перехвате бизнеса. Быть универсальным банком и гнаться за Сбербанком или «Открытием» в российских реалиях может быть очень дорого и даже опасно.
Сможет ли Банк России сдержать обещание и продать «Открытие»? Заявления скорее всего останутся лишь словами — однажды став государственными частные банки не продаются. Всегда находится множество аргументов чтобы банки остались в собственности государства или госкорпораций и становятся комфортным местом работы для менеджеров банка и развитию не частного бизнеса страны, а тех же госкорпораций или госсектора. Яркий примеры — Связь-банк, «Глобэкс», «Российский Капитал». Результат — развитие банковского бизнеса в России все больше похоже на советский период с банками при министерствах.
Источник Forbes