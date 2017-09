Ядерное оружие, акции банков и ритейлеров. На что обратить внимание частному инвестор

Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями. При поддержке

Важные события этой недели и то, как они могут повлиять на цену активов

Главная новость минувших выходных — власти Северной Кореи заявили об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом. За день до этого Пхеньян объявил о создании собственной водородной бомбы.



Испытание ядерного оружия Северной Кореей привело к ухудшению восприятия риска, пишет в своем обзоре стратег Sberbank CIB Коул Эйксон. «На азиатских рынках царит нервозность, и, скорее всего, это состояние распространится сегодня и на другие рынки. Ключевые фондовые индексы АТР снизились на 0,4-0,5%, за исключением китайского Shanghai Composite, который прибавил 0,3%, и южнокорейского KOSPI, упавшего на 1,7%. Фьючерсы на индекс S&P 500 подешевели на 0,3% и сегодня утром теряют в стоимости более 0,5%», — пишет эксперт. Инвесторы явно отдают предпочтение защитным активам: так, спотовые цены на золото сегодня утром выросли на 0,7%, резюмировал Коул Эйксон.



Рост геополитической напряженности инвесторы могут «отыграть» через покупку ETF, отслеживающего динамику американских компаний военно-промышленного комплекса, — iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), говорит ведущий аналитик «КИТ Финанс Брокер» Анна Устинова.



Основным событием недели должно стать запланированное на четверг, 7 сентября, заседание ЕЦБ. «Впрочем, ожидания инвесторов в отношении этого события становятся все менее масштабными: согласно консенсус-прогнозу, глава европейского регулятора Марио Драги вряд ли представит конкретные планы относительно программы количественного смягчения», пишет Коул Эйксон. Скорее всего, на пресс-конференции Драги «подтвердит курс на постепенный выход из стимулов, не обозначая конкретные сроки и параметры сворачивания стимулов», говорит старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов: «На этом фоне курс евро может продолжить слабеть против доллара и большинства мировых валют, нивелируя сильное расхождение по дифференциалу процентных ставок, которое сформировалось в июле-августе. Полагаю, что целями коррекции по паре евро-доллар может стать диапазон 1,18-1,185».



Продолжит держать рынок в напряжении и вопрос повышения госдолга США. Инвесторы опасаются, что промедление с его решением может стоить США одной ступени кредитного рейтинга (о чем уже предупредили рейтинговые агентства), комментирует Илья Фролов.



«Особого внимания заслуживают комментарии, исходящие от администрации Дональда Трампа (в частности, от главы Минфина Стивена Мнучина), согласно которым Конгрессу США следует включить повышение предельно допустимого объема госдолга в список законодательных инициатив, подлежащих незамедлительному рассмотрению (главная причина такого шага — реализация программы по преодолению последствий урагана «Харви»). И хотя «потолок» госдолга, скорее всего, будет повышен, рынки, вероятно, воспримут это положительно — как сигнал устранения неопределенности», указывает Коул Эйксон.



У Конгресса США, который возвращается к работе после каникул, также в повестке стоит налоговая реформа. «Отсутствие прогресса в продвижении налоговой реформы может затруднить дальнейший рост американского рынка акций и даже привести к ощутимой коррекции в случае, если шансы на успешное продвижение этой инициативы президентской администрации встретит сильное сопротивление в Конгрессе», говорит Фролов.



Процесс решения обоих вопросов может оказать сильное влияние на рынки, поскольку последние дни в глобальных активах преобладает тенденция к понижению риск-аппетита и ухода в защитные активы, резюмирует Фролов.



Нефтяной рынок еще месяц будет «штормить» от урагана «Харви», полагает аналитик Бинбанка Антон Покатович. До конца сентября котировки Brent могут вырасти до $53-54 за баррель «за счет возвращения спроса на стабильные уровни и замедленной динамики восстановления американского производства». «Следующие две недели останутся тревожными для американской нефтяной отрасли — тропические штормы «Ирма» и «Лидия» набирают силу в океане, прогнозы метеорологов не исключают возможности того, что два шторма усилятся до ураганов и вновь обрушатся на американское побережье, приумножив вред, нанесенной «Харви» нефтяной инфраструктуре США, и тем самым вызвав высокую волатильность на нефтяном рынке», — пишет в своем обзоре Покатович.



Спрос на активы развивающихся стран, устойчивость ценовой конъюнктуры товарных рынков и позитивный ход сезона финотчетности в стране позволяют ожидать дальнейшего повышения индекса ММВБ, с закреплением в диапазоне 2030-2080 пунктов, считает Илья Фролов. Он позитивно оценивает перспективы акций внутренних секторов — потребсектора («Магнит», «Лента»), электроэнергетики (сетевые компании во главе с ФСК) и банков (Сбербанк, ВТБ).



Анна Устинова из «КИТ Финанс Брокер» выделяет Сбербанк (цель — 200 рублей) и «Распадскую» (цель — 110 рублей). «По-прежнему актуальна идея открыть короткую позицию по акциям «Магнита». Две цели снижения котировок: краткосрочная — 10 000 рублей и среднесрочная — 9 000 рублей. Мы рекомендуем открывать короткие позиции в акциях «Магнита» вблизи уровня 10 800 рублей», — добавляет аналитик.



Аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова предлагает инвесторам обратить внимание на отчетность, которую представит «Алроса» 7 сентября (операционный апдейт за август). «После аварии на руднике «Мир», инвесторы потеряли интерес к компании. Ни довольно хорошие финансовые результаты за 2 квартал 2017 года, ни обещания менеджмента выполнить ранее заявленный объем добычи алмазов в 2017 году не смогли нивелировать негативный эффект. Если операционные результаты (данные по продажам и цены) не принесут новых разочарований, интерес к заметно подешевевшим бумагам должен вернуться», — считает она.



Спрос на другие отечественные активы будет определяться скорее аппетитом к риску глобальных инвесторов, который будет базироваться на геополитической ситуации, считает Кирсанова. При крепком рубле наибольший интерес будут вызывать компании внутреннего спроса — банки (Сбербанк, ВТБ), девелоперы («Эталон», ЛСР), ритейлеры (X5 Retail, «Магнит», «Лента») и интернет-холдинги («Яндекс», Mail.ru), добавляет аналитик: «Мы бы обратили внимание на банки, поскольку ситуация вокруг «Открытия», вероятно, поможет крупнейшим банкам упрочить свою рыночную долю. А также на девелоперов, поскольку недавнее замедление темпов роста инфляции в РФ и снижение Центробанком ориентира по показателю на 2018 год дает основания полагать, что регулятор может ускорить темпы снижения базовой ставки, что приведет к дальнейшему улучшению условий по ипотеке и обеспечит рост спроса на недвижимость».



