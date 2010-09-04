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Альфа-Банк первым в Украине запустил онлайн-кредитование в мобильном приложении

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Альфа-Банк первым в Украине запустил онлайн-кредитование в мобильном приложении

Альфа-Банк Украина стал первым финансовым учреждением Украины, запустившим сервис мгновенного онлайн-кредитования в своем мобильном приложении Alfa-Mobile. Новая функция выдачи онлайн-кредитов уже работает и помогает клиентам банка не откладывать желаемые покупки более чем на несколько минут. Всего за несколько дней с момента, как новый сервис стал доступен клиентам банка, было выдано около одного миллиона гривен и совершено свыше 60 успешных банковских операций.

Благодаря революционной разработке клиенты Альфа-Банка Украина могут получить кредит в онлайн-режиме через обновленное приложение Alfa-Mobile Ukraine в любое время суток, за несколько минут и всего несколькими кликами.

Обновленная версия приложения содержит раздел «Мои предложения», в котором клиенты банка могут получить кредитные средства на свою дебетовую карточку на протяжении рекордных 20 секунд. Максимальная сумма займа на сегодня составляет 20 тысяч гривен, а срок кредита – 48 месяцев. И все это без лишних бумаг, оформлений, долгого ожидания и всего того, что сопровождало стандартный процесс выдачи кредитов. Теперь необходимо только мобильное приложение, установленное на смартфон клиента с любого маркета, доступ к мобильному интернету и желание мгновенно и без лишних хлопот получить кредитные средства.



«Мы запустили по-настоящему революционное решение, за которым, я уверен, будущее цифровых банков. Онлайн-кредитование — это не просто деньги, которые можно получить в два-три клика. Это преимущества, которые современные клиенты ценят очень высоко: удобство и экономия времени — не нужно приходить в банк; конфиденциальность и отсутствие бюрократии — не нужно предоставлять никаких справок и ставить никаких подписей. Это первый продукт из линейки онлайн-сервисов кредитования, но результаты запуска вдохновляют нас двигаться дальше и развивать наши электронные каналы, как лучшие решения для клиентов на рынке Украины».

Более того, если клиенту нужна сумма средств, превышающая установленный лимит, ему достаточно только нажать соответствующую кнопку, и сотрудники банка в телефонном режиме оформят для него индивидуальные условия кредитования.


«Размышляя о будущем банков, мы бы хотели видеть банки максимально цифровыми и удобными клиенту. Ведь клиенту нужен не банк. Клиенту нужен банкинг: возможность распоряжаться деньгами там, где надо и тогда, когда надо клиенту, а не там и тогда, где есть банк. Мы решили объединить два самых сложных и одновременно самых интересных сценария: что делать, если позарез нужны деньги здесь и сейчас, а банк не здесь и не сейчас? Да, конечно может выручить кредитная карта, но они есть всего у 15% населения. А как же все остальные клиенты? Им нужен кредит наличными. А для этого надо идти или в банк с документами, или в сомнительные ларьки рядом с остановками транспорта, где под космические проценты вам выдадут пару тысяч гривен на 14 дней. Вот мы и подумали — давайте решим эту задачу в 3 клика. Результат совместного труда нескольких команд банка — возможность получить деньги на открытую карту в банке моментально».

Напомним, что с новым приложением Alfa-Mobile можно делать бесплатные переводы между картами и drag-n-drop между счетами, оплачивать кредит без комиссии c карт других банков, пополнять мобильный, а теперь и быстро заказывать и получать онлайн-кредит.

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Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 01:04.
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Метки
банк, новости
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