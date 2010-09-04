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Американский инвестбанк Goldman Sachs купит 25% "дочки" Dragon Capital

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Американский инвестбанк Goldman Sachs купит 25% "дочки" Dragon Capital

Пресс-служба АМКУ информирует о выдаче разрешения одному из крупнейших в мире инвестиционных банков The Goldman Sachs Group (США) на покупку свыше 25% компании New Ukraine PE Holding Limited (Кипр), которая принадлежит украинской инвесткомпании Dragon Capital.

Как сказано в сообщении регулятора, нью-йоркская компания The Goldman Sachs Group, Inc получила разрешение на (прямое или опосредованное) приобретение акций кипрской компании New Ukraine PE Holding Limited, что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления компании.

Goldman Sachs Group является одним из самых крупных в мире инвестиционных банков. Goldman Sachs – это финансовый конгломерат, в кругу финансистов известный как The Firm. Деятельность компании распространяется на инвестиционный банкинг, торговлю ценными бумагами, инвестиционный менеджмент и предоставление других финансовых услуг. Работает конгломерат, в основном, с институциональными клиентами.

Dragon Capital, в свою очередь, – это украинская инвестиционная компания, предоставляющая услуги по брокерскому обслуживанию, инвестиционно-банковскому сопровождению, управлению активами и прямым инвестициям для институциональных, корпоративных и частных клиентов

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