Glencore продала свои африканские цинковые активы за $417,8 млн

Международная горнодобывающая корпорация Glencore продала свои цинковые активы в Африке канадской компании Trevali Mining, специализирующейся на цинке. В рамках сделки проданы 80% акций в полиметаллическом руднике Rosh Pinah и 39% в проекте Gergarub (оба – Намибия), а также 90%-ный пакет в цинкодобывающем комплексе Perkoa в Буркина-Фасо.
Общая стоимость сделки составила $417,8 млн., из которых около $245 млн. выплачены наличными, а вся остальная сумма Trevali выплатила 18% акций своей компании, что позволит Glencore увеличить свою долю в капитале этой компании до 21,3%. В Trevali отметили, что транснациональная корпорация станет ее стратегическим инвестором и партнером и получит два места в совете директоров.
Сделка по приобретению африканских активов более чем в два раза увеличит производственную мощность Trevali, тем самым доведет ее до производства более 185 тыс. тонн цинка в концентрате в год. В результате, канадская компания, которая сейчас добывает цинк в Канаде и Перу, попадет в первую десятку мировых поставщиков концентрата. Не говоря уже о том, что на руднике Rosh Pinah в Намибии добываются также свинец и серебро.
Источник
.