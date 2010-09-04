Основатель Liberty House, Санджив Гупта, инвестирует в сталелитейную отрасль Австрали

Британский миллиардер индийского происхождения намерен увеличить металлургическую мощность недавно приобретенной компании Arrium.
На прошлой неделе Санджив Гупта, основатель торговой компании Liberty House, побывал в южно-австралийском городе Вьялла, где объявил об окончании разработки инвестиционного плана по реализации масштабной реконструкции завода Arrium и утверждении программы по развитию производства солнечной электроэнергии и использованию энергии отработанных газов.
Компания Arrium, владелец которой обанкротился в апреле 2016 года, была выставлена на продажу кредиторами. На покупку сталелитейного завода претендовала также компания POSCO, но неожиданно для себя и многих экспертов проиграла бой Liberty House, известной своей агрессивной политикой по скупке проблемных активов в Великобритании.
Первым крупным приобретением Liberty House стали металлургические активы компании Caparo Group.
По словам Санджива Гупты, когда он узнал о продаже австралийской Arrium и увидел актив, то был потрясен тем, что ведется дискуссия о закрытии завода ради сведения его влияния на город к минимуму. Санджив Гупта уверен, что предприятие неправильно понято и недооценено.
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