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Основатель Liberty House, Санджив Гупта, инвестирует в сталелитейную отрасль Австрали

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Основатель Liberty House, Санджив Гупта, инвестирует в сталелитейную отрасль Австрали

Британский миллиардер индийского происхождения намерен увеличить металлургическую мощность недавно приобретенной компании Arrium.

На прошлой неделе Санджив Гупта, основатель торговой компании Liberty House, побывал в южно-австралийском городе Вьялла, где объявил об окончании разработки инвестиционного плана по реализации масштабной реконструкции завода Arrium и утверждении программы по развитию производства солнечной электроэнергии и использованию энергии отработанных газов.

Компания Arrium, владелец которой обанкротился в апреле 2016 года, была выставлена на продажу кредиторами. На покупку сталелитейного завода претендовала также компания POSCO, но неожиданно для себя и многих экспертов проиграла бой Liberty House, известной своей агрессивной политикой по скупке проблемных активов в Великобритании.

Первым крупным приобретением Liberty House стали металлургические активы компании Caparo Group.

По словам Санджива Гупты, когда он узнал о продаже австралийской Arrium и увидел актив, то был потрясен тем, что ведется дискуссия о закрытии завода ради сведения его влияния на город к минимуму. Санджив Гупта уверен, что предприятие неправильно понято и недооценено.

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