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куда положить депозит кроме..

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В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 00:44
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Интересующийся
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.09.2009
Сообщений: 21
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куда положить депозит кроме..
здравствуйте, посоветуйте пару банков куда лучше всего на годик положить грн. приват и альфа не берем в расчет, там уже есть. как вариант unicredit
exstasy на форуме  
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