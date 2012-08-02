Этой осенью в американских университетах появятся уроки про марихуану

Теперь школьная программа включает уроки про марихуану. Аккредитованные школы, в том числе Университет штата Вермонт и государственный университет штата Огайо, начали предлагать курсы по биологии и применении марихуаны, а также связанные юридические вопросы.
Шеннон Ветто, консультант из Сиэтла в индустрии промышленной марихуаны, с радостью приветствует новые курсы. Она сказала: «Просвещение людей о научном применении марихуаны и информирование о легальных способах захода в отрасль снабдит людей реальными данными и знаниями, а не мифами». Люди употребляют марихуану по медицинским показаниям, поэтому очень важно, чтобы университеты США принимали науку о растении в качестве законного предмета для исследований.
Курс для выпускников «Медицинский каннабис» был впервые предложен в 2016 году Университетом Вермонта. В нем студенты фокусировались на химических свойства марихуаны, ее эффектах и терапевтическом применении наряду с политическими и социально-экономическими влияниями и законами. В каждом классе курса училось около 80 учеников.
Хотя в аудиториях нет марихуаны, студенты могут организовывать поездки в местный диспансер в центре Берлингтона. В химическом разделе курса профессор объясняет студентам подробное содержание марихуаны и обсуждает с ними ее свойства. По словам Ветто, сфера открывает возможности для предпринимателей и небольших компаний. Она также добавила, что это настоящий бизнес, и задача учебных заведений — заполнить рынок самыми образованными людьми.
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