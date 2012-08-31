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Huawei представил процессор для смартфонов с искусственным интеллектом

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Huawei представил процессор для смартфонов с искусственным интеллектом
Китайская компания Huawei представила процессор Kirin 970 с внедренным в него искусственным интеллектом. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Процессор — одна из первых разработок компании в сфере технологий искусственного интеллекта. В компании считают, что благодаря этой разработке откроются новые возможности для пользователей. “Искусственный интеллект обладает огромными возможностями распознавания команд, что позволяет точно их воспринимать и быстро выполнять”, — отмечается в сообщении Huawei.

Новая вычислительная архитектура процессора обеспечивает до 25 раз лучшую производительность, при этом его эффективность увеличилась в 50 раз. “Проще говоря, чипсет Kirin 970 может выполнять одни и те же вычислительные задачи быстрее, затрачивая меньше энергии”, — отмечают в компании.

Huawei открыл чипсет для разработчиков и партнеров, “которые могут найти новые решения для применения возможностей устройства”.

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