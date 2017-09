kislov



[Pre-ICO] BICOMIX 01.09.2017 - 30.09.2017 О проекте:



BICOMIX - это сообщество любителей и профессионалов Комиксов, BD, Манги, Манхвы и тд., место, где могли бы взаимодействовать создатели и потребители контента.







Общий размер продаж комиксов и графических новелл потребителям в США и Канаде в 2016 году достиг $1.085 миллиардов, на $55 миллионов увеличился по сравнению с 2015 годом. $90 миллионов продажи комиксов на цифровых носителях. (согласно Comichron’s and ICv2’s).

Согласно ACBD в Бельгии и Франции 5,555 томов BD было выпущено только в 2015 году. В то же время, 88 наименований из них достигли тиража выше 50,000 экземпляров.

В Японии в 2016 году продажи цифровой манги достигли 146 миллиардов йен (около US$1.28 миллиардов), на 27.1% увеличившись по сравнению с предыдущим годом, в тоже время продажа цифровых журналов манги составила 3.1 миллиардов йен (около US$27.24 миллионов), на 55% увеличившись по сравнению с 2015 годом.





Важным связующей звеном, объединяющим и дающим жизнь нашему проекту будет являться наша собственная цифровая криптовалюта Bicom.



C помощью нее можно будет осуществлять покупки в нашем Приложении для чтения комиксов и изучения иностранных языков. Осуществлять голосование – по покупке авторских прав и реализации новых выпусков альбомов в нашем приложении.



Цена на покупку комикса в нашем приложении с помощью нашей валюты Bicom всегда будет с дисконтом в 10% по отношению к обменному курсу к фиатным валютам. Тем самым мы будем стимулировать потребителей использовать нашу криптовалюту для покупки и стимулировать спрос на нее за счет спроса на покупку комиксов в нашем приложении. Поэтому, держателям нашей валюты не нужно будет беспокоиться о падении курса нашей валюты на бирже, ценность ее всегда будет подкреплена нашим контентом.



На этапе pre-ICO и ICO будут распределятся Токены, которые потом можно будет использовать в качестве нашей локальной криптовалюты, или оставить себе, чтоб иметь возможность влиять на принятие решений в нашей децентрализованной организации.



Pre-sale



Данный этап продлиться с 1 сентября – до 30 сентября 2017 года.



Pre-sale осуществляется нами на платформе Waves.

Наименование токена - Comix.

Краткое наименование - ComX



1 ComX = 10$

1 ComX = 8.46 Euro

1 ComX = 0.00235164BTC

1 ComX = 0.03084601ETH

1 ComX = 2.03837444 Waves



Минимальная сумма инвестирования 10 Euro.



Токен будет продаваться с 50% скидкой по сравнению с продажей токенов на Pre-ICO 1 октября.



Ссылка на Токен на платформе Waves:



Принимает: Ethereum, Bitcoin, Waves, USD, EUR.



Всего выпущено: 1 млн. токенов



Остальные этапы:





Этап Pre-ICO 1 Октября, 2017 - 30 Ноября, 2017

Этап ICO 1 Декабря, 2017- 31 Декабря, 2017



Сайт

