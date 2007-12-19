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[Pre-ICO/ICO] DOC.AI 7.09-28.10. 2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Старый Сегодня, 23:10
#1
Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Форекс
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[Pre-ICO/ICO] DOC.AI 7.09-28.10. 2017
О проекте

Очень скоро будет выпущено 860 миллионов NEURON (NRN) токенов.
Это снимет ограничения с централизованных медицинских данных, доведя до предела возможностей ИИ (Искусственный Интеллект).



Что такое NEURON?

Мы вступаем в эпоху, когда искусственный интеллект, восприятие естественного языка и токенизированная экономика имеют возможность привнести неоспоримые преимущества здравоохранению. Наши разработки направлены на то, чтобы совместить эти три технологии в единую инфраструктуру (NEURON), а также в единую криптовалюту NRN (neuron).

Мы используем нашу doc.ai, диалоговую платформу, работающую на базе ИИ для определения физиологического состояния пациентов по запросу. Эта передовая диалоговая система восприятия естественного языка была создана для медицинской сферы и способна “общаться” с пациентом, анализируя омиксные данные, также как геномные, фармакогеномные, экспосомные, анатомические данные, характеристики, полученные с медицинских датчиков, а также данные гематологии.

При помощи этого технологического уровня мы запускаем NEURON - децентрализованную платформу искусственного интеллекта, которая позволит любому человеку подключиться к сети и обучать свой собственный ИИ прямо на смартфоне.

Токены Neuron (NRN) обеспечивают доступ ко всей сети ИИ и вознаграждают пользователей (отдельных лиц или в случае их объединения - исследовательские организации), которые обучают свои ИИ посредством токенов. Далее, полученными токенами, пользователи могут устраивать конкурсы на платформе NEURON и создавать поощрения (призы) для специалистов по обработке и анализу данных. В случае успешного построения модели определения, которая даёт однозначную информацию на базе предложенного индивидуального профиля, выраженного количественно, специалисты получают приз. Конвергентное получение данных о состоянии здоровья, последующая классификация и модели определения могут стать первым шагом к задокументированному профилактическому образу жизни, где состояние здоровья больше не состоит из отдельных частей, а становится непрерывной работой, и цепочка медицинской информации переключается с рынка предложения на рынок спроса.

Токены:

Pre-ICO
Cтарт 7 сентября

ICO
Старт 28 сентября

Условия продажи токенов

Планируемый объём продаж – около $30 миллионов

Общий выпуск токенов - 860,000,000 NRN

Распределение токенов
  • 37% будут реализованы во время продаж
  • 33% будут распределены для стимулирования экосистемы
  • 30% будут сохранены компанией doc.ai



Тип токенов: Ethereum ERC20 токены
Принимают: BTC и ETH

Сайт
WhitePaper
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ICO A New Internet - цена токенов будет расти, как на дрожжах
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