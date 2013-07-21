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бонус 50 долларов для инвестирования в трейдеров

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Старый Сегодня, 23:00
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 21.07.2013
Сообщений: 25
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
бонус 50 долларов для инвестирования в трейдеров
Добрый день, многие начинающие трейдеры бросают торговлю на начальном этапе ( практически 99% в первые полгода сливают депозит) и конечно потом хаят форекс и торговлю на чем свет стоит, дело в другом, торговля на форекс это каторжный труд ( я торгую с 2012 года и постоянно слежу за изменениями рынка), прежде всего этот пост именно для новичков и для тех кто хочет научится торговать но пока не понимает как начать, https://indigodma.com/?ref=b47f8e9b старый брокер который дает бонус в 50 долларов для инвестирование в трейдеров которые действительно торгуют в плюс, для получения бонуса вам просто нужно зарегистрироваться , пройти несложную верификацию и инвестировать данный бонус в трейдеров из списка- а дальше смотрите как растет ваша прибыль и выводите ее
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Andrey Legenchenko на форуме  
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Метки
бездепозитный бонус, бонус без депозита
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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