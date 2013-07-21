бонус 50 долларов для инвестирования в трейдеров

Добрый день, многие начинающие трейдеры бросают торговлю на начальном этапе ( практически 99% в первые полгода сливают депозит) и конечно потом хаят форекс и торговлю на чем свет стоит, дело в другом, торговля на форекс это каторжный труд ( я торгую с 2012 года и постоянно слежу за изменениями рынка), прежде всего этот пост именно для новичков и для тех кто хочет научится торговать но пока не понимает как начать, https://indigodma.com/?ref=b47f8e9b
старый брокер который дает бонус в 50 долларов для инвестирование в трейдеров которые действительно торгуют в плюс, для получения бонуса вам просто нужно зарегистрироваться , пройти несложную верификацию и инвестировать данный бонус в трейдеров из списка- а дальше смотрите как растет ваша прибыль и выводите ее