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Сделать сайт с продвижением быстро и недорого?

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Старый Сегодня, 22:53
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Сделать сайт с продвижением быстро и недорого?
Добрый день!
Спешу поделиться опытом успешного поиска фриланс-специалиста в кратчайшие сроки.
Итак, нужно было доработать сайт медицинского центра. Решался вопрос: переводить ли сайт на какой-нибудь "движок" или оставить как есть? Пересмотрели кучу си-р-эм, лэ-мэ-эс, таблицы гугл тоже не подошли, так как все должно было быть на собственном сервере.
В итоге нашли веб-мастера на бирже KWORK. Сделал все в срок и по гуманной цене)
Стоит ознакомиться с материалом vk.com/effektivnyiycontent?w=page-127011969_53507795 - там подробно описано как заказать фриланс услугу на бирже. Надеюсь, будет полезно)
evgenijstepasin на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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