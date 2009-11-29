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Сделать сайт с продвижением быстро и недорого?
Добрый день!
Спешу поделиться опытом успешного поиска фриланс-специалиста в кратчайшие сроки.
Итак, нужно было доработать сайт медицинского центра. Решался вопрос: переводить ли сайт на какой-нибудь "движок" или оставить как есть? Пересмотрели кучу си-р-эм, лэ-мэ-эс, таблицы гугл тоже не подошли, так как все должно было быть на собственном сервере.
В итоге нашли веб-мастера на бирже KWORK. Сделал все в срок и по гуманной цене)
Стоит ознакомиться с материалом vk.com/effektivnyiycontent?w=page-127011969_53507795 - там подробно описано как заказать фриланс услугу на бирже. Надеюсь, будет полезно)