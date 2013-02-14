NikNak67 Monitor-Invest.net



Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 01.04.2013 Сообщений: 22,453 Благодарностей: 2,506 Записей в блоге: 35 УГ: 22 КП: 0.286 подарки

IQ Solutions - iq-solutions.in Я не админ/владелец проекта, проект IQ Solutions добавлен на мониторинг



Старт 31.08.17







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Описание:



IQ SOLUTIONS - современная и динамичная компания, которая работает сегодня - над технологиями завтрашнего дня. Каждый день мы работаем над тем, чтобы будущее стало к нам еще ближе. И сейчас мы готовы рассказать в чем наш успех, а самое главное мы готовы им поделиться с вами. Не для кого не секрет то, что современные технологии сегодня это основной двигатель прогресса. Наступило то время, когда первые строки рейтингов мировых компаний занимают не нефтяные гиганты, а так называемые IT компании. Что и является для нас по сути основным маркером пути, по которому следует развиваться.

IQ SOLUTIONS пошла намного дальше других компаний и работает сразу в нескольких передовых и перспективных областях, таких как: разработка программного обеспечения, производство электроники, биотехнологии, нанотехнологии и робототехника.

Все эти направления уже ликвидны и приносят прибыль нашей компании и ее акционерам. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. Но мы продолжаем активно развиваться и финансировать дальнейшее развитие всех наших направлений. Для того, чтобы ускорить процесс развития мы решили начать привлечение средств от новых инвесторов. Тем самым мы значительно увеличиваем общую валовую выручку компании, а также прибыль всех наших инвесторов.

Ну а теперь самое интересное - мы решили отойти от практики кредитования у банков и инвестиционных фондов, и создать взаимовыгодные условия для рядовых инвесторов и собственно самой компании. Для этого были смоделированы тарифные планы, которые выгодны как для нас, потому что мы несем меньше затрат на обслуживание этих займов, так и моя инвесторов, то есть вас. Тарифные планы очень выгодны и предлагают разный уровень получения дохода. Кроме того, на данном сайте вы сможете начать инвестировать, даже не обладая какими-то специальными знаниями.

Инвестировать в IQ SOLUTIONS выгодно! Инвестируя в технологии завтрашнего дня, вы зарабатываете уже сегодня.



Инвестиционные планы:



1. 12.54% за 3 дня в период 33 дня

1. 4% в день на 36 дней

1. 1.5% в день на 180 дней

1. 3.51% в день на 35 дней

1. 5.2% в день на 25 дней



Мин/макс депозит: 10$/3000$



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, AdvCash



Выплаты: ручные



Реф.система: 4-2.5-1-0.5%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,







Наш депозит(листинг):



Дата: 04.09.2017 21:09:46 (UTC+3)

Дата оплаты: 04.09.2017 21:10:21 (UTC+3)

Получатель платежа: IQ solutions / iq-solutions.in

Товар: Invoice #422, monitorinvestnet

Счет к оплате: 422

Счет в Payeer: 48766292

Платежная система: Payeer

Сумма к оплате: 200.00 USD IQ SOLUTIONS - современная и динамичная компания, которая работает сегодня - над технологиями завтрашнего дня. Каждый день мы работаем над тем, чтобы будущее стало к нам еще ближе. И сейчас мы готовы рассказать в чем наш успех, а самое главное мы готовы им поделиться с вами. Не для кого не секрет то, что современные технологии сегодня это основной двигатель прогресса. Наступило то время, когда первые строки рейтингов мировых компаний занимают не нефтяные гиганты, а так называемые IT компании. Что и является для нас по сути основным маркером пути, по которому следует развиваться.IQ SOLUTIONS пошла намного дальше других компаний и работает сразу в нескольких передовых и перспективных областях, таких как: разработка программного обеспечения, производство электроники, биотехнологии, нанотехнологии и робототехника.Все эти направления уже ликвидны и приносят прибыль нашей компании и ее акционерам. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. Но мы продолжаем активно развиваться и финансировать дальнейшее развитие всех наших направлений. Для того, чтобы ускорить процесс развития мы решили начать привлечение средств от новых инвесторов. Тем самым мы значительно увеличиваем общую валовую выручку компании, а также прибыль всех наших инвесторов.Ну а теперь самое интересное - мы решили отойти от практики кредитования у банков и инвестиционных фондов, и создать взаимовыгодные условия для рядовых инвесторов и собственно самой компании. Для этого были смоделированы тарифные планы, которые выгодны как для нас, потому что мы несем меньше затрат на обслуживание этих займов, так и моя инвесторов, то есть вас. Тарифные планы очень выгодны и предлагают разный уровень получения дохода. Кроме того, на данном сайте вы сможете начать инвестировать, даже не обладая какими-то специальными знаниями.Инвестировать в IQ SOLUTIONS выгодно! Инвестируя в технологии завтрашнего дня, вы зарабатываете уже сегодня.1. 12.54% за 3 дня в период 33 дня1. 4% в день на 36 дней1. 1.5% в день на 180 дней1. 3.51% в день на 35 дней1. 5.2% в день на 25 дней10$/3000$Perfect Money, Payeer, AdvCashручные4-2.5-1-0.5%Verif. PM, SSL, DDoS,Дата: 04.09.2017 21:09:46 (UTC+3)Дата оплаты: 04.09.2017 21:10:21 (UTC+3)Получатель платежа: IQ solutions / iq-solutions.inТовар: Invoice #422, monitorinvestnetСчет к оплате: 422Счет в Payeer: 48766292Платежная система: PayeerСумма к оплате: 200.00 USD

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