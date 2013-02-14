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IQ Solutions - iq-solutions.in

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:39
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 22,453
Благодарностей: 2,506
Записей в блоге: 35
УГ: 22
КП: 0.286
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IQ Solutions - iq-solutions.in
Я не админ/владелец проекта, проект IQ Solutions добавлен на мониторинг

Старт 31.08.17



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Описание:

IQ SOLUTIONS - современная и динамичная компания, которая работает сегодня - над технологиями завтрашнего дня. Каждый день мы работаем над тем, чтобы будущее стало к нам еще ближе. И сейчас мы готовы рассказать в чем наш успех, а самое главное мы готовы им поделиться с вами. Не для кого не секрет то, что современные технологии сегодня это основной двигатель прогресса. Наступило то время, когда первые строки рейтингов мировых компаний занимают не нефтяные гиганты, а так называемые IT компании. Что и является для нас по сути основным маркером пути, по которому следует развиваться.
IQ SOLUTIONS пошла намного дальше других компаний и работает сразу в нескольких передовых и перспективных областях, таких как: разработка программного обеспечения, производство электроники, биотехнологии, нанотехнологии и робототехника.
Все эти направления уже ликвидны и приносят прибыль нашей компании и ее акционерам. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. Но мы продолжаем активно развиваться и финансировать дальнейшее развитие всех наших направлений. Для того, чтобы ускорить процесс развития мы решили начать привлечение средств от новых инвесторов. Тем самым мы значительно увеличиваем общую валовую выручку компании, а также прибыль всех наших инвесторов.
Ну а теперь самое интересное - мы решили отойти от практики кредитования у банков и инвестиционных фондов, и создать взаимовыгодные условия для рядовых инвесторов и собственно самой компании. Для этого были смоделированы тарифные планы, которые выгодны как для нас, потому что мы несем меньше затрат на обслуживание этих займов, так и моя инвесторов, то есть вас. Тарифные планы очень выгодны и предлагают разный уровень получения дохода. Кроме того, на данном сайте вы сможете начать инвестировать, даже не обладая какими-то специальными знаниями.
Инвестировать в IQ SOLUTIONS выгодно! Инвестируя в технологии завтрашнего дня, вы зарабатываете уже сегодня.

Инвестиционные планы:

1. 12.54% за 3 дня в период 33 дня
1. 4% в день на 36 дней
1. 1.5% в день на 180 дней
1. 3.51% в день на 35 дней
1. 5.2% в день на 25 дней

Мин/макс депозит: 10$/3000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, AdvCash

Выплаты: ручные

Реф.система: 4-2.5-1-0.5%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

Дата: 04.09.2017 21:09:46 (UTC+3)
Дата оплаты: 04.09.2017 21:10:21 (UTC+3)
Получатель платежа: IQ solutions / iq-solutions.in
Товар: Invoice #422, monitorinvestnet
Счет к оплате: 422
Счет в Payeer: 48766292
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 200.00 USD
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Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 23:16
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,084
Благодарностей: 1,320
УГ: 13
КП: 0.000
подарки
Re: IQ Solutions - iq-solutions.in
Опять хрен с NOD32. нету фантазий у админов

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Старый Сегодня, 23:19
#3
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепропетровск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.04.2013
Сообщений: 3,427
Благодарностей: 3,400
УГ: 2
КП: 0.315
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награды Волшебный горшочек 
Re: IQ Solutions - iq-solutions.in
Довольно интересный проект, и проработан не плохо , тех. часть и маркетинг - понаблюдаю!
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