IQ Solutions - iq-solutions.in

Я не админ/владелец проекта, проект IQ Solutions добавлен на мониторинг
Старт 31.08.17
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Описание:
IQ SOLUTIONS - современная и динамичная компания, которая работает сегодня - над технологиями завтрашнего дня. Каждый день мы работаем над тем, чтобы будущее стало к нам еще ближе. И сейчас мы готовы рассказать в чем наш успех, а самое главное мы готовы им поделиться с вами. Не для кого не секрет то, что современные технологии сегодня это основной двигатель прогресса. Наступило то время, когда первые строки рейтингов мировых компаний занимают не нефтяные гиганты, а так называемые IT компании. Что и является для нас по сути основным маркером пути, по которому следует развиваться.
IQ SOLUTIONS пошла намного дальше других компаний и работает сразу в нескольких передовых и перспективных областях, таких как: разработка программного обеспечения, производство электроники, биотехнологии, нанотехнологии и робототехника.
Все эти направления уже ликвидны и приносят прибыль нашей компании и ее акционерам. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. Но мы продолжаем активно развиваться и финансировать дальнейшее развитие всех наших направлений. Для того, чтобы ускорить процесс развития мы решили начать привлечение средств от новых инвесторов. Тем самым мы значительно увеличиваем общую валовую выручку компании, а также прибыль всех наших инвесторов.
Ну а теперь самое интересное - мы решили отойти от практики кредитования у банков и инвестиционных фондов, и создать взаимовыгодные условия для рядовых инвесторов и собственно самой компании. Для этого были смоделированы тарифные планы, которые выгодны как для нас, потому что мы несем меньше затрат на обслуживание этих займов, так и моя инвесторов, то есть вас. Тарифные планы очень выгодны и предлагают разный уровень получения дохода. Кроме того, на данном сайте вы сможете начать инвестировать, даже не обладая какими-то специальными знаниями.
Инвестировать в IQ SOLUTIONS выгодно! Инвестируя в технологии завтрашнего дня, вы зарабатываете уже сегодня.
Инвестиционные планы:
1. 12.54% за 3 дня в период 33 дня
1. 4% в день на 36 дней
1. 1.5% в день на 180 дней
1. 3.51% в день на 35 дней
1. 5.2% в день на 25 дней
Мин/макс депозит:
10$/3000$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, AdvCash
Выплаты:
ручные
Реф.система:
4-2.5-1-0.5%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):
Дата: 04.09.2017 21:09:46 (UTC+3)
Дата оплаты: 04.09.2017 21:10:21 (UTC+3)
Получатель платежа: IQ solutions / iq-solutions.in
Товар: Invoice #422, monitorinvestnet
Счет к оплате: 422
Счет в Payeer: 48766292
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 200.00 USD