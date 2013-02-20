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Tether неожиданно выпустил дополнительные токены на $20 млн

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Старый Сегодня, 22:32
#1
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Tether неожиданно выпустил дополнительные токены на $20 млн



Tether неожиданно выпустил дополнительные токены на $20 млн.



Было много недавних событий в отношении Tether и выпуска его токенов USDT. Хотя у компании были некоторые проблемы в прошлом относительно ее банковских счетов, эти проблемы в основном были решены. Однако за последние несколько дней появилось много новых токенов. Это особенно тревожно, потому что компания еще не предоставила аудиторскую проверку или бухгалтерский баланс, чтобы объяснить несоответствие.

Прошедшие двенадцать месяцев были заполнены довольно спорными вопросами касающиеся проекта Tether. Для тех, кто не знает, Tether оцифровывает несколько фиатных валют для создания так называемых токенов Tethers. Эти цифровые токены привязаны к значению фиатных валют, которые они представляют. Например, токен 1 доллара США всегда будет стоить 1 доллар США. Вот как все должно работать, по крайней мере, но недавний инцидент с участием Tether показывает, что это не всегда так.

Несколько месяцев назад у компании возникли проблемы со своим банком. В результате он не смог выкупить USDT за доллары США через собственную услугу, заставив пользователей искать ликвидность в другом месте. В связи с этими проблемами незначительный разрыв между стоимостью USDT и USD стал весьма заметным. В какой-то момент пользователи переплачивали около 7% комиссионных за перевод своих токенов Tethers обратно в доллары США. В то время один токен Tethers доллара США оценивался в 0,93 доллара США и ситуация была решена, а некоторые пользователи смогли хорошо заработать от скупки этих дешевых долларов США.

На данный момент появилась снова спорная ситуация с участием Tether. По информации Omni explorer, компания неожиданно выпустила еще 20 млн.долл. США без всякой видимой причины и каких-либо уведомлений.

Учитывая, что каждый токен доллара США должен быть обеспечен эквивалентной стоимостью доллара США, похоже, сейчас существует несоответствие в размере 20 миллионов долларов США. Компания еще не опубликовала официальное заявление или причину, относительно этих своих действий.

Что еще более интересно, похоже, 20 миллионов токенов USDT были отправлены на биржу Bitfinex, хотя это официально не подтверждено на данном этапе. Конечно, возможны некоторые теории заговора в Интернете. Более конкретно, выпуск этих 20 миллионов токенов совпадает с курсом Bitcoin, который на данный момент испытывает большую коррекцию за последние 48 часов. Некоторые пользователи предполагают, что эти токены USDT были выпущены, чтобы поддержать цену.

Учитывая то, что биржа Bitfinex хочет скорее выйти из рынка США, то весь этот сценарий с переводом токенов USDT имеет еще меньший смысл.

Было бы очень кстати провести полный аудит счетов Tether и его баланса. Компания не распространяет эту информацию в течение некоторого времени, что еще больше подогревает спекуляции. Несмотря на то, что Tether начался как совершенно законный проект, его недавние проблемы и решения на данный момент вызывают больше вопросов, чем ответов. Официальное заявление компании крайне необходимо на данный момент, но вряд ли мы получим его в ближайшее время.




Перевод специально для форума MMGP.

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Старый Сегодня, 23:19
#2
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Re: Tether неожиданно выпустил дополнительные токены на $20 млн
Хохо. Чувствуешь палец в попе? А руки вот они!
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Метки
биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, инвестиции в криптовалюты, криптовалюты
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