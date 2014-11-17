Qventus заключает сотрудничество с Health, чтобы уменьшить расходы на лекарства

Больничная логистика не является привлекательной, но она необходима, чтобы уменьшить количество ошибок и предотвратить другие проблемы, которые могут влететь в копеечку. Qventus, стартап с интеллектуальной предсказательной платформой, объединяется с одной из крупнейших систем больниц в США Sutter Health, чтобы исследовать, можно ли ускорить аптечную деятельность и сэкономить деньги.
Цены на лекарства в течение последних нескольких лет только растут и, если прогнозы аналитиков верны, они превышают рост заработной платы в 2017 году.
Трамп заявлял во время своей кампании, что одним из его приоритетов будет снижение цен на лекарства, но пока кажется, что его план приносит выгоду только фармацевтическим компаниям, а не тем, кто нуждается в сокращениях данных расходов. Между тем цены на лекарства продолжают выходить из-под контроля.
Фактически, около 25% американцев увидели рост цены отпускаемых по рецепту лекарств в течение последних 12 месяцев. Некоторые из них можно отнести к новым, более дорогостоящим лекарствам на рынке. Но другим объяснением может быть неспособность определить более доступные варианты для пациента.
Qventus и Sutter тестируют систему, чтобы убедиться, что вместе они могут сократить расходы для пациентов, которые могут не знать об этих других вариантах.
"Применение искусственного интеллекта Qventus для наших фармацевтических операций позволяет нам выявлять области для улучшения сервиса, уделяя при этом внимание тем, кто находится на нашем попечении", - сказал исполнительный директор Sutter Health Райан Стайс.
Пока мы еще не знаем, как программное обеспечение будет работать в большой системе Sutter, но Qventus уже показал, что он имеет возможность снизить затраты в других местах. Одно исследование показало, что система Qventus смогла уменьшить количество смертей пациентов на 39%, просто изменив положение некоторых кнопок вызова медсестры. Еще одна больница в Оклахоме смогла уменьшить на 55% количество пациентов, которые покинули комнату ожидания без осмотра (обычно из-за того, что приходилось слишком долго ждать).
Первоначально Qventus начнет работу с четырьмя сайтами Sutter Health. Позже он продолжит работать с 26 дополнительными сайтами.
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Специально для mmgp.ru