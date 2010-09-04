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Что такое WaltonChain

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Что такое WaltonChain


Социальные медиа критикуют новый проект под названием WaltonChain. Очень мало людей знают этот проект. WaltonChain стремится извлечь выгоду из бизнес-модели Value Internet of Things. Они хотят довести технологию блокчейна до IoT. WaltonChain – настроен на дорожную карту, которая будет развиваться до 2020 года.

Проект был запущен в ноябре 2016 года и не вызвал большого шума. Бизнес-модель может быть успешной, если ее выполнить должным образом. Приблизив технологию блокчейна с интернет вещами - можно эффективно создать новую бизнес-экосистему. Также можно ее использовать для других целей, например для распределенная бухгалтерской технологии, для финансовых продуктов, ведения записей и предоставления доказательств подлинности.




WaltonChain стремится создать подлинную, правдоподобную, прослеживаемую бизнес-модель с данными и прозрачной информацией. Независимо от того, нужен ли в этом деле блокчейн для этой цели, он всегда будет предметом для обсуждений.

В дорожной карте WaltonChain есть довольно интересные разработки. Генезис блокчейна будет создан в октябре этого года, когда будут определены коины Walton. Проект провел свой ICO еще в июле этого года и это объясняет, что проектом интересуются. Большинство крупных событий будут проходить в течение предстоящих 24-30 месяцев. Существует много обещаний от создателей проекта, но время покажет, что с этого получится.

Другие причины этого внезапного волнения в отношении WaltonChain были от участника проекта, который присутствовал на заседании BRICS, до англоязычных публикаций. Была также недавняя статья Forbes, в которой были освещены некоторые ключевые моменты этого проекта и других. Монетизация интернет вещей будет непростой задачей, но команда WaltonChain считает, что они смогут сделать это без серьезных проблем. Будет ли это так, пока не известно. Существует много неопределенности относительно этого проекта и того, как все будет решаться, но об этом можно будет узнать в ближайшие месяцы.




Команда стоящая за WaltonChain, кажется солидной, но это никогда не является гарантией успешности проекта. Главный ученый WaltonChain сделал 30 патентов связанных с чипами и полупроводниковыми технологиями. Он также написал около 160 признанных работ в этом направлении, что является довольно значительным достижением. Опять же, лучшие идеи могут быть сорваны из-за плохого исполнения и поэтому нужно подождать и понаблюдать за проектом, как он будет работать. Китайское правительство также придерживаются этой концепции.




WaltonChain - интересный проект, но пока еще слишком рано говорить о достижении цели. Value Internet of Things - это обширная инициатива, на которую уйдут годы, если не десятилетия, чтобы полностью быть успешным в будущем. Кроме этого будет конкуренция. WaltonChain не единственный проект в этом отношении и первоначальная реклама может иметь какое-то отношение к ICO и больше всего к предстоящему распределению токенов. Пока ничего не известно, что будет с проектом через год и рано говорить о его успехе.




Перевод специально для mmgp.ru


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Метки
блокчейн
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