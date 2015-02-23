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Первый в мире поисковик для продуктов Ahoolee объявляет об ICO

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Имя: Станислав
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Первый в мире поисковик для продуктов Ahoolee объявляет об ICO
Недавно один стартап сообщил о сборе средств через ICO для разработки первой в мире децентрализованной поисковой системы для продуктов.
Ahoolee является платформой для сравнения цен на интернет-магазинах по всему миру. В ней предлагается собирать и индексировать открытые источники для подтверждения подлинности продуктов В результате Ahoolee будет справляться с устранением недостатков традиционного онлайн-рынка, включая своевременную индексацию данных, ликвидации мошенничество с ценообразованием, а также высоких комиссий по платежам.

На Ahoolee пользователи получат возможность сравнивать цены, а платформа будет помогать тем магазинами, которые устанавливают низкие цены на товары и услуги и не ранжируются в сравнении с топовыми магазинами. Ahoolee предлагает автоматически собирать информацию и помещать ее в свою платформу для постоянной индексации данных.
Задачей нашего проекта состоит в том, чтобы предстать всемпользователям возможность найти абсолютно любой продукт или услугу в интернете, посмотреть все магазины и сравнить цены, - отрывок из Ahoolee в Whitepaper. Платформа позволяет в полной мере анализировать весь рынок электронной коммерции, и он будет доступен для всех.
Именно поэтому они проводят продажу своих институциональных маркеров АХТ, общее количество которых будет ограничено (100 млн).
ICO

ICO будет проходить в два этапа: preICO и ICO. В ходе preICO, который начался в июле 2017 года, Ahoolee перечислил 10 миллионов АХТ для продажи по цене $0,02. Таким образом, стартап нацелен на привлечение более $ 200 000 для обеспечения финансирования для ICO и последующего маркетинга платформы Ahoolee.

ICO начался 28 августа и будет работать до 11 сентября 2017. В данном раунде, 25 млн АХТ продаются по цене $1,66. Компания также нацелена на проведение ICO в 2018 году, дата которого еще не объявлена.

Перевод специально для MMGP.RU

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