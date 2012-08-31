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Биткоин-майнеры оставили геймеров без видеокарт

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Биткоин-майнеры оставили геймеров без видеокарт
Эксперты рассказали о рекордном спросе на видеокарты со стороны биткоин-майнеров, который спровоцировал резкий рост на эти устройства. Подорожавшие видеокарты могут оказаться не по карману геймерам и другим людям, которые хотят использовать их по назначению.

В августе американская компания Nvidia, специализирующаяся на выпуске видеокарт, заявила о росте прибыли на 56% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Прибыль ее конкурента, компании AMD, выросла на 18%. Всему виной - спрос на видеокарты со стороны биткоин-майнеров, говорится в американском деловом журнале Fortune.

Точнее, для майнинга биткоинов видеокарты - это уже прошлый день, большинство использует с этой целью специализированные устройства типа ASIC, причем зачастую майнинг происходит уже в индустриальных масштабах. Однако для майнинга других криптовалют, вроде Litecoin, Monero и в особенности Ethereum, видеокарты премиум-класса до сих по весьма актуальны.

В районах с дешевой электроэнергией за месяц работы одна видеокарта может принести майнеру около 100 долларов прибыли. В погоне за легкими деньгами майнеры и скупают эти устройства - руководство Nvidia заявляет, что общая стоимость видеокарт, купленных с целью майнинга, только в последнем квартале составила 150 млн долларов.

Однако такой ажиотажный спрос может сыграть с производителями видеокарт злую шутку, предупреждают аналитики. В 2013 году, когда майнить биткоины с помощью видеокарт стало нерентабельно, пользователи стали массово продавать их через eBay, резко уронив цены. Компания AMD смогла оправиться после этого удара лишь к 2015 году.

Нечто подобное может произойти и в другой раз, когда от видеокарт откажутся майнеры других популярных криптовалют. Впрочем, по словам журналистов Fortune, уже сейчас невольной жертвой майнинга стали геймеры - из-за повального увлечения криптовалютами цена на продвинутые видеокарты подскочила с 200-300 до 600-800 долларов.

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