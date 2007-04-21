ФАС возбудила дело в отношении «Киви Банка» из-за рекламы карты «Совесть»
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Москве возбудило дело в отношении «Киви Банка» за нарушения в рекламном ролике кредитной карты «Совесть» (проект «Киви Банка»). Об этом сообщается на сайте ведомства.
УФАС нашло признаки нарушения, которые заключаются в отсутствии ряда условий пользования кредитной картой. «В рекламном материале информация о возможности использования кредитной карты "Совесть", условиях и порядке погашения кредиторской задолженности, в частности сведения о том, что "проценты не взимаются при условии полного погашения кредита в течение периода рассрочки ежемесячными платежами", выведены из поля зрения потребителя»,— говорится в сообщении.
Рассмотрение дела в отношении банка назначено на 7 сентября.
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