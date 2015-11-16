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Отныне в Беларуси член семьи может запретить родственнику-игроману посещать казино

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#1
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Отныне в Беларуси член семьи может запретить родственнику-игроману посещать казино


В Беларуси всем миром продолжают бороться против игровой зависимости среди части местного населения.

И вот как недавно сообщил телеканал "Столичное телевидение" эта борьба вступила в свой новый этап и если раньше, любой местный игроман мог самостоятельно ограничить себя в доступе в игорное заведение, написав соответствующее заявление, а далее он попадал в запретный реестр и играть он уже нигде не мог, то отныне подобное действия смогут проделать его родственники.

Напомним, что "черный список" игроманов был официально введен в Беларуси уже почти 4 года назад (вход в казино стал тогда по паспорту), попав в этот список буквально по своей воле, игроман получал возможность ограничивать себя в посещении казино на срок от полугода до 3 лет - видимо пока окончательно "не излечится" от этой своей навязчивой зависимости. И понятно, что некоторым людям такое ограничение помогало и они просто отвыкали играть, а значит тратить как свои деньги, так и деньги своей семьи. Однако, известно, что в любом обществе всегда существуют "упоротые" личности, которые ни в какую не желают уходить от лудомании и считают что рано или поздно они обыграют судьбу и сорвут свой увесистый куш. Соответственно, именно такие и спускают в основном все свои деньги то в местных казино, то в букмекерских конторах Беларуси. Конечно, некоторые из них готовы пойти даже на преступления ради добычи новых средств на игру, поскольку понятно, что обыграть казино шансов мало, но видимо понятно только это не им, упёртым.

Так вот, чтобы спасти таких людей из этой пропасти, белорусские власти ещё 2 года назад начали работать над способами, с помощью, которых уже родственники таких упёртых личностей (которые сами себя не могут ограничить в игре, написав заявление) могли бы через суд запретить им посещать казино и букмекеров. А буквально на днях, президент Беларуси г-н Лукашенко подписал Указ, который и разрешил производить родственникам лудоманов подобные действия с ними. Теперь только законодателям этой страны осталось уладить вопрос как надо будет правильно подавать такие заявления в суды республики. Ну и там, понятно, что дело за ними не заржавеет и конечно, имея на то веские причины, они начнут в судебном порядке ограничивать вход неисправимым лудоманам в казино. Как говорится на радость родителей, жен и детей, деньги которых, зачастую просто уходили в никуда.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59ad92c7f3dca
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