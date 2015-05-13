Apax Partners приобретает MatchesFashion за $1 млрд

Частная инвестиционная компания Apax Partners сегодня сообщила о том, что приобрела контрольный пакет акций MatchesFashion, лондонский лакшери бренд одежды. Сумма сделки составляет $ 1 млрд.
Основатели MatchesFashion Том и Рут Чапмен, совместно с существующими венчурными инвесторами Scottish Equity Partners и Highland Europe, сохранят свои миноритарные доли в бизнесе.
Мы очень рады, что Apax стали мажоритарными акционерами нашей компании, - сообщил Том Чепмен, соучредитель компании. После 30 лет роста, я и Рут, готовы взять на себя новые задачи, оставаясь при этом акционерами и принимая на себя консультативную роль. Наша команда во главе с генеральным директором Ульриком Джером, будем продолжать управлять MatchesFashion, чтобы стать лучшим лакшери брендом, - добавил он.
Мы рады иметь возможность работать с тем, кто стал одним из ведущих игроков в лакшери пространстве. Том и Рут, а также их группа управления, проделали огромную работу по расширению бизнеса, который на сегодняшний день демонстрирует огромный потенциал роста. Мы рады, что компания развивается в онлайне, и ожидаем, что в ближайшие годы MatchesFashion вырастет вдвое, - заявил Габриэле Сиппаррон, партнер Apax Partners.
Несмотря на то, что условия сделки не разглашаются и продажа компании подлежит обычным условиям приобретения, сделка, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале 2017 года.
Приобретение приходит спустя 5 лет после того, как MatchesFashion привлек 32 млн фунтов стерлингов ($ 51 млн) инвестиций от Highland Capital Europe. В марте этого года MatchesFashion опубликовал свои первые финансовые результаты демонстрируя 61% рост за 2016 год. Чистая прибыль без вычета налогов составила 19 млн фунтов стерлингов, что почти в 6 раз больше нежели в 2015 году. Общий объем продаж через онлайн-рынок вырос на 73%.
Напомню, что компания была основана в 1987 году в Уимблдоне (Лондон) и на сегодняшний день генерирует 95% своих доходов через онлайн-рынок. Компания также имеет 4 магазина в оффлайне и один многоэтажный торговый центр.
MatchesFashion сосредоточила внимание на улучшение качества обслуживания в интернете: в этом году она ввела 90 минутную доставку по Лондону и инвестировала довольно крупную сумму денег в разработку мобильного приложения, которая позволяет приобрести одежду и обувь в 2 клика.
Специально для MMGP.RU