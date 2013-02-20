Пэрис Хилтон продвигает ICO Lydian в Twitter.
Пэрис Хилтон продвигает ICO Lydian в Twitter.
Знаменитая наследница, телевизионная звезда реалити-шоу, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон заявила на своей страничке в Твиттере о своем участии в продаже токенов (ICO).
Крипто-проект называется Lydian и ведет разработку «технологии, основанную на блокчейне», чтобы снизить вероятность мошенничества в рекламном бизнесе и максимизировать эффективность рекламных маркетинговых расходов».
Схожая идея уже была реализована рядом проектов в последнее время, в том числе усилиями сторонников рекламной индустрии.
В Твиттере Пэрис написала:
С нетерпением ждем участия в новом ICO @LydianCoinLtd! #ThisIsNotAnAd #CryptoCurrency #BitCoin #ETH #BlockChain pic.twitter.com/a8kT9eHEko
Похоже, что предстоящее ICO - это не единственный случай взаимодействия Пэрис и рынком криптовалют.
На фотографии в Instagram, появившееся около года назад, можно заметить, что Пэрис сидит рядом с бывшим CCO Ethereum Стефаном Туалом. В описании к фотографии значится, что Хилтон «собирается вступить в новое тысячелетие технологий, общественных и социальных услуг самым невероятным образом».
Хилтон не первая знаменитость продвигающая blockchain-технологии и криптовалюты. Недавно чемпион по боксу Флойд Мэйвезер поучаствовал в продвижении двух ICO-кампаний. Однако, хотя Хилтон в Инстаграм утверждает, что #ЭтоНеРеклама (#ThisIsNotAnAd), то Мэйвезера наняла рекламная компания под названием Crypto Media Group, которая заявила, что привлекает знаменитостей в рекламных целях.
Перевод специально для форума MMGP.