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Пэрис Хилтон продвигает ICO Lydian в Twitter

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Пэрис Хилтон продвигает ICO Lydian в Twitter



Пэрис Хилтон продвигает ICO Lydian в Twitter.



Пэрис Хилтон продвигает ICO Lydian в Twitter.

Знаменитая наследница, телевизионная звезда реалити-шоу, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон заявила на своей страничке в Твиттере о своем участии в продаже токенов (ICO).

Крипто-проект называется Lydian и ведет разработку «технологии, основанную на блокчейне», чтобы снизить вероятность мошенничества в рекламном бизнесе и максимизировать эффективность рекламных маркетинговых расходов».

Схожая идея уже была реализована рядом проектов в последнее время, в том числе усилиями сторонников рекламной индустрии.

В Твиттере Пэрис написала:

С нетерпением ждем участия в новом ICO @LydianCoinLtd! #ThisIsNotAnAd #CryptoCurrency #BitCoin #ETH #BlockChain pic.twitter.com/a8kT9eHEko


Похоже, что предстоящее ICO - это не единственный случай взаимодействия Пэрис и рынком криптовалют.

На фотографии в Instagram, появившееся около года назад, можно заметить, что Пэрис сидит рядом с бывшим CCO Ethereum Стефаном Туалом. В описании к фотографии значится, что Хилтон «собирается вступить в новое тысячелетие технологий, общественных и социальных услуг самым невероятным образом».


Хилтон не первая знаменитость продвигающая blockchain-технологии и криптовалюты. Недавно чемпион по боксу Флойд Мэйвезер поучаствовал в продвижении двух ICO-кампаний. Однако, хотя Хилтон в Инстаграм утверждает, что #ЭтоНеРеклама (#ThisIsNotAnAd), то Мэйвезера наняла рекламная компания под названием Crypto Media Group, которая заявила, что привлекает знаменитостей в рекламных целях.



Перевод специально для форума MMGP.

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инвестирование, инвестиции, инвестиции в криптовалюты, криптовалюты, финансирование стартапа
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