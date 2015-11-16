Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,370 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Центробанк России: криптовалюты пока не могут быть допущены к обращению на торгах

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:57
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,828
Благодарностей: 1,404
УГ: 26
КП: 0.204
подарки
Центробанк России: криптовалюты пока не могут быть допущены к обращению на торгах
Банк России считает преждевременным допуск криптовалют и любых других финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, ЦБ подтвердил высказанную в январе 2014 года позицию в отношении разного рода частных виртуальных валют (криптовалют) и напомнил, что большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как России, так и большинства других государств.

«Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России», — подчеркивается в сообщении.

Финансовый регулятор напомнил, что из-за анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют «граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма». Кроме того, резкие колебания обменного курса и технологические риски могут привести к финансовым потерям граждан.

«Учитывая высокие риски обращения и использования криптовалют, Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории Российской Федерации для обслуживания сделок с криптовалютами и производными финансовыми инструментами на них», — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

Отметим, что в противовес этому заявлению полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что Центробанк РФ разрешил проведение торгов криптовалютами в онлайн-системе «Восход», созданной для привлечения частных инвестиций в проекты дальневосточного региона.

Источник
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 20:59.
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Центробанк РФ может отказаться от создания национальной криптовалюты moskva Новости криптовалют 0 17.07.2017 19:55
Центробанк Китая пока не планирует вводить новые правила для криптобирж pilot10 Новости криптовалют 0 23.06.2017 12:22
Минфин: криптовалюты могут быть легализованы в РФ в 2018 году upline Новости криптовалют 0 11.04.2017 16:52
«Яндекс.Деньги»: эмитент криптовалюты в России должен быть прозрачный VictorSamus Новости платежных систем 2 29.05.2016 18:19
Blockchain в банках! О создании своей криптовалюты заявил центробанк Голландии! Prosvetlenniy Новости в банковской сфере и страховании 1 31.03.2016 13:43

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alcest
Dash представил дорожную карту Dash Evolution для моментальных переводов
От Alcest в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Спорт ПАММ-счет dzhumbet (DzhumReal) (BetPamm)
От Dstar в разделе «Архив»
Аватар Ratatara
В Зимбабве выпустили первую собственную квазивалюту
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Трейдеру на заметку. Прием против неминуемого убытка
От Niformalexx в разделе «Психология трейдинга»
Аватар inik1080
Daimler тестирует блокчейн путем выпуска бонда на 100 миллионов евро
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Назаренко: В Украину придет фальсифицированный бензин
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,370
Тем
487,458
Сообщений
12,120,364

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube