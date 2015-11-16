Центробанк России: криптовалюты пока не могут быть допущены к обращению на торгах

Банк России считает преждевременным допуск криптовалют и любых других финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В частности, ЦБ подтвердил высказанную в январе 2014 года позицию в отношении разного рода частных виртуальных валют (криптовалют) и напомнил, что большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как России, так и большинства других государств.
«Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России», — подчеркивается в сообщении.
Финансовый регулятор напомнил, что из-за анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют «граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма». Кроме того, резкие колебания обменного курса и технологические риски могут привести к финансовым потерям граждан.
«Учитывая высокие риски обращения и использования криптовалют, Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории Российской Федерации для обслуживания сделок с криптовалютами и производными финансовыми инструментами на них», — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.
Отметим, что в противовес этому заявлению полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что Центробанк РФ разрешил проведение торгов криптовалютами в онлайн-системе «Восход», созданной для привлечения частных инвестиций в проекты дальневосточного региона.
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