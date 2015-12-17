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Майнинг на северах

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 20:55
#1
 
Возраст: 24
Регистрация: 04.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Майнинг на северах
Гуру майнинга, подскажите целесообразно ли майнить на этих серверах: Lenovo TopSeller Xeon Bronze 3104; TopSeller x3650 M5; Lenovo SystemX TopSeller x3650 M5
amahokoy вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:20
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