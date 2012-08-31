Компания Bitmain привлекла $50 млн венчурных инвестиций

Крупнейший китайский производитель майнингового оборудования Bitmain получил $50 млн инвестиций от ряда венчурных фирм. Об этом пишет Bloomberg.
Как сообщает издание, в финансировании приняли участие такие известные компании, как Sequoia Capital, ING Capital, а также ряд неназванных инвесторов. Также стало известно, что китайский гигант намерен диверсифицировать бизнес производством чипов для сферы искусственного интеллекта, а также построить майнинговые фермы в США.
Также, согласно сообщению одного из анонимных источников, в рамках сделки компании Bitmain будут предоставляться консалтинговые услуги по менеджменту.
Принадлежащий компании Bitmain майнинговый пул Antpool в настоящее время является вторым по величине в мире (после BTC.TOP):