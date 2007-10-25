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Stargroup запустил 500 банкоматов для обналичивания Биткоина

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Stargroup запустил 500 банкоматов для обналичивания Биткоина

Приведение биткоина в массы является довольно сложной задачей. Это становится еще более затруднительным без удобных способов приобретения криптовалюты. Австралийская финтех компания Stargroup установила 500 банкоматов в стране. Благодаря новому партнерству с Digital X, компания будет обеспечивать конвертацию Биткоина в фиатную валюту. Очевидно, что экосистема Биткоина будет и дальше масштабироваться в Австралии в течении довольно долгого времени.
Согласитесь, что биткоин-банкоматы являются довольно интересным решением. Некоторые из этих банкоматов уже функционируют. Однако их число довольно невелико и они взимают достаточно высокою комиссию. К сожалению, это относиться к большинству банкоматов на сегодняшний день. Комиссия размером от 4% до 8% для покупки или продажи Биткоина является довольно распространенным явлением. Партнерство между Digital X и Stargroup предназначено для улучшения этой ситуации.

В рамках этого нового соглашения Stargroup сосредоточит свое внимание на создании надлежащего программного обеспечения. Digital X будет разрабатывать API для облегчения операций. Очевидно, что для реализации обналичивания биткоина в фиат требуется только обновление программного обеспечения. Обе компании будут совместно использовать комиссии для покрытия расходов. Это новое партнерство является хорошей новостью для поклонников Биткоина, живущих в Австралии, предоставляя возможность конвертировать криптовалюту в фиатную валюту с особой легкостью.

Стоит упомянуть, что Stargroup запустил около 500 банкоматов по всей Австралии. У них также еще есть в распоряжении 2400 банкоматов, но уже под дочерней компании StarLink. Digital X работает на Блокчейне для обеспечения конвертации Биткоина по всей Австралии посредством Stargroup. Будет интересно посмотреть, как эта компания будет развиваться в ближайшие месяцы.

Одно можно сказать с уверенностью: интерес к Биткоину растет. Много чего происходило за кулисами в последнее время. Предстоит развернуть еще много работы, но всему свое время. Развертывание Биткоина и блокчейна в Австралии и за ее пределами станет конечной целью в долгосрочной перспективе. Сотрудничество с Stargroup - это широкий шаг в будущее и это хорошее начало для Австралии в целом.

Перевод специально для MMGP.RU

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