Курс Ethereum стремится вниз после запрета ICO в Китае и Южной Кореи







Коллапс с ценой последовал сразу после того, как в Азии ужесточили правила касательно первичного предложения монет (ICO), с помощью которых проекты привлекают деньги в обмен на новые цифровые валюты или токены, которые можно продавать онлайн. В понедельник Китай объявил о запрете CO, объявив кампании по сбору средств вне закона. В свою очередь, Южная Корея пообещала усилить наказания для тех, кто привлекает деньги посредством ICO. Обе страны следуют примеру США, которая в июле официально постановила, что ICO должны придерживаться строгих законов о ценных бумагах.



Несмотря на резкое падение стоимости в понедельник, Эфир до сих пор стоит на 2000% дороже, чем в прошлом году. Стоимость цифровой валюты резко выросла с начала 2017 года, когда начался бум ICO. Всего за полгода проекты привлекли таким способом более $ 1,5 млрд.



Все это является плохими сигналами для Ethereum. Криптовалюта популярна тем, что она используется для проведения ICO — на основе ее блокчейна проекты создают смарт-контракты, согласно которым выпускают токены для инвесторов и привлекают инвестиции.



Помимо эфира страдает и биткоин. Во второй половине дня весь рынок криптовалют был в красном секторе, и даже самая дорогая криптовалюта подешевела на 5% до $ 4363 за монету. Рыночная стоимость всех криптовалют сократилась более чем на $ 30 млрд с момента ее пика в $ 179,5 млрд в субботу.



