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Витавизор - очки для коллективного разума

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#1
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.09.2017
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Витавизор - очки для коллективного разума
Vitavisor


Мы создаём очки для коллективного разума. Множество собеседников визуально присутствуют там, где находится любой из них

Ради получения и передачи информации созданы все СМИ мира — и газеты, и радио, и ТВ, и интернет-издания, и социальные сети. Сейчас между ними идет настоящее соревнование в скорости, полноте и достоверности сообщения сведений. Прибор под названием витавизор (переводится как «жизневидец») позволяет в буквальном смысле видеть жизнь глазами другого человека. Это даёт возможность множеству людей, одновременно присутствовать в местах, где находится каждый из них в текущий момент. Причём, каждый пользователь гарантированно выступает под своим реальным именем. Можно не сомневаться — в скорости и объективности передачи данных с Витавизором трудно будет сравниться.

__________

Наш сайт Pre-ICO: http://lifelogging.online/ru
Блог: https://golos.io/@vitarecord
Телеграм канал: https://t.me/lifelogging
Телеграм чат: https://t.me/vitarecord
Ветка на Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2147100.0

Аннотация

Витавизор представляет собой мини-компьютер в виде очков с небольшим проектором для глаз. На компьютере на уровне глаз крепится камера. Она транслирует все, что видит перед собой пользователь. Таким образом, устройство может передавать не только звуковые сведения о текущих событиях, но и видеоинформацию. Пользователи Витавизора объединены в социальную сеть «Витавидение», в которой при помощи видеоприбора могут общаться бесконечное множество людей.

Особенности

Во-первых, витавидение это решение проблемы доверия к информации в сети:
  • Витавизором может пользоваться только его хозяин. Это происходит благодаря устройству, которое сканирует сетчатку глаза пользователя каждую секунду - идентификатор. Если его наденет "чужак" – устройство сразу же заблокируется.
  • Внутри сети никто не прячется за псевдонимом, все зарегистрированы под своими настоящими именами.
  • Все действия пользователя внутри сети тоже записываются. Всегда видно, кто заходил к Вам на страничку и что просматривал.
  • Ввод файлов в систему извне, так же, как и вывод, невозможен.

Во-вторых, включенный Витавизор всегда ведёт запись от первого лица. Что бы пользователь не делал: общался, изучал информацию в системе или просто вёл запись жизни. По мере того, как нахождение в Витавидении будет занимать всё большее время у пользователя, будет увеличиваться и плотность записи его жизни. Когда запись жизни займёт основное время жизни пользователя, то это позволит ему делать то, чего он не мог делать раньше:
  • Возвращаться в любой момент прошлого.
  • Доказывать любой момент прошлого.
  • Предупреждать несправедливость.
  • Понимать сказанное более правильно.
  • Извлекать больше информации из реального общения.
  • Передавать информацию напрямую от первоисточника, а не своими словами и в своей интерпретации.
  • Развивать чувство ответственности за свои слова и поступки.
  • Развивать дисциплину и осознанность, легче справляться с прокрастинацией и фрустрацией.
  • Анализировать жизнь, как объект и системно управлять её качеством.
  • В третьих, с помощью технологии блокчейн внутри Витавидения будет заложен фундамент для формирования правовой, финансовой, судебной, избирательной и прочих систем коллективного взаимодействия. В Витавидении не будет разделения людей по странам. Со временем пользователям предстоит научиться понимать какой-нибудь общий язык, чтобы сообща решать глобальные задачи.

Для кого

Возникает резонный вопрос — насколько необходим такой прибор в нашей повседневной жизни?

Главное назначение Витавизора в том, что он позволяет сообща решать разные проблемы, как личные, так и общие. Это и сегодня происходит на форумах и в социальных сетях. Но возможности витавидения ускоряют процесс, и упрощают задачу. Ведь, теперь не нужно ничего доказывать - всё не только записывается, но и транслируется, и это можно видеть своими глазами в режиме реального времени.

Для Витавизора есть множество применений в разных отраслях. Часто в условиях производства возникает необходимость в обмене информацией о текущих событиях на расстоянии. Витавизор даёт возможность обмениваться зрительной информацией, что позволяет легче понимать друг друга и оперативнее реагировать на текущие события.

С помощью системы витавидения можно управлять работой подчиненных на разных территориях из центра, устраивать «мозговые штурмы», решать сложные производственные проблемы, даже направлять роботов. Крупным корпорациям, имеющим массу представительств на местах, витавидение позволит отказаться от затрат на многочисленных менеджеров, управляющих сотрудниками в других городах.

В сфере продаж Витавизор это возможность для руководителя удалённо присутствовать с продавцом, чтобы своими глазами наблюдать процесс продаж и анализировать процесс обслуживания клиентов. Так же, продавцы могут продавать удалённо, показывая клиентам товар своими глазами, и сразу принимать платёж.

В сфере строительства это возможность демонстрации дольшикам процесса строительства их жилья глазами строителей. Что само по себе носит вирусный потенциал и может быть отличным инструментом привлечения новых клиентов.

Для производителей товаров это способ предоставить потенциальным клиентам возможность присутствовать в производстве глазами тех, чьими руками это создаётся. Клиенты смогут пообщаться с теми, чьими руками производятся товары и продукты, которыми они пользуются. О таком маркетинговом инструменте трудно было и мечтать.

Для стартап команд это возможность быть не просто командой, а единым организмом. Одновременно присутствовать во всех местах, где находится каждый из участников, участвовать сообща в каждом процессе.

Витавизор придёт по душе и просто прогрессивным людям. Ведь, это возможность:
  • Открыть для себя весь мир глазами других людей.
  • Получать поддержку множества людей при решении задач в режиме реального времени.
  • Помогать другим людям справиться с задачами в режиме реального времени.
  • Находить партнёров и заключать сделки сразу, без волокиты внешнего мира.
  • Безопасно знакомиться через интернет.
И многие другие возможности и свойства Витавидения, которые предстоит обнаружить.

Реперные точки развития Vitavision
  1. Формирование сообщества.
  2. Подготовка и проведение pre-ICO (10.10.2017).
  3. Организация публичного лайфлоггинга основателей.
  4. Разработка Витавизора и Витавидения.
  5. Производство тестовой партии устройств.
  6. Подготовка и проведение ICO Round 1 (10.04.2018).
  7. Организация массового производства.
  8. Подготовка и проведение ICO Round 2 (10.10.2018).
  9. Разработка блокчейна.
  10. Глобальная локализация и маркетинг.

Больше информации
на сайте http://lifelogging.online/ru
Вадим Щербак на форуме  
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