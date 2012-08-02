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Коррекция цен на криптовалюты сократила капитализацию рынка на $ 20 млрд

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Коррекция цен на криптовалюты сократила капитализацию рынка на $ 20 млрд
На выходных глобальный криптовалютный рынок подвергся коррекции, в результате чего рынок сократился на 11%. Но что еще хуже, так это новости из Китая. В понедельник Китай объявил о запрете первоначальных предложений монет, что способствовало быстрому росту рынка в 2017 году.



Общая стоимость 866 цифровых валют, отслеживаемых CoinMarketCap, снизилась с почти $ 180 млрд в субботу до $ 160 млрд в понедельник утром. Хотя аналитики утверждают, что это лишь адекватная коррекция после буйного начала года для криптовалют. Общая стоимость всех криптовалют выросла на 80% только в августе.

Чарльз Хайтер, генеральный директор и основатель CryptoCompare, сказал Business Insider: «Биткоин достиг отметки в $ 5000 на некоторых биржах и рынки столкнулись с трейдерами, которые в панике захотели зафиксировать прибыль. Из-за этого цена вернулась к $ 4,400 за монету. Рынки, которые двигаются с такими темпами и такой неопределенностью, естественно, подвержены огромным волнам волатильности».



Мати Гринспен, старший аналитик торговой платформы eToro, сказал Business Insider: «Цена стабильно росла с 16 июля. Эта незначительная коррекция вернула стоимость криптовалюты к отметке прошлой недели». Тем не менее рынки могут фундаментально следовать вниз. В понедельник центральный банк Китая запретил ICO. Даже если это не повлияет на Биткоин, нововведение сильно затронет стоимость Ethereum.

Гринспен сказал: «Я не ожидаю, что новый закон сильно повлияет на цену Bitcoin, история совершенно иная. Поскольку Китай является основной частью рынка ICO, это повлияет на цену Ethereum. Вдобавок ко всему, США намерены ужесточить правила проведения первичных предложений монет».

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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