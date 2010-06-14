В Украине установили первые 6 криптоматов

Сегодня открыли первые криптоматы (автоматы для продажи биткойн за наличные) - 6 в Киеве и скоро установят ещё два в Харькове
Покупать биткоины через криптоматы очень просто:
— нажимаете кнопку “Bitcoin”
— сканируете свой адрес кошелька из биткоин-приложения на смартфоне
— вносите наличку как в обычном терминале (от 500 грн)
— биткоины отправляются вам на кошелек
Техническую часть обеспечивает криптовалютная биржа KUNA
, покупка происходит по текущему курсу биткоин, используя API биржи – обычно этот курс выгоднее обменников.
Это "первая ласточка", пока идёт тестирование работы криптоматов и отладка процесса. В каждом криптомате есть тномер саппорта, куда можно оперативно сообщить о проблемах, если они возникнут.
После окончания процесса тестирования все желающие могут купить криптомат для установки и зарабатывать. Уже есть заявки на покупку более чем 150 крипто-терминалов по всей Украине.
Рост курса криптовалют и их динамика порождает спрос на них, а криптоматы гораздо упрощают процесс покупки для любого человека.
По материалам KUNA