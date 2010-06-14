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В Украине установили первые 6 криптоматов

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Старый Сегодня, 19:37
#1
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 19,520
Благодарностей: 16,835
Записей в блоге: 54
УГ: 17
подарки
награды Волшебный горшочек 
В Украине установили первые 6 криптоматов
Сегодня открыли первые криптоматы (автоматы для продажи биткойн за наличные) - 6 в Киеве и скоро установят ещё два в Харькове

Покупать биткоины через криптоматы очень просто:
— нажимаете кнопку “Bitcoin”
— сканируете свой адрес кошелька из биткоин-приложения на смартфоне
— вносите наличку как в обычном терминале (от 500 грн)
— биткоины отправляются вам на кошелек

Техническую часть обеспечивает криптовалютная биржа KUNA, покупка происходит по текущему курсу биткоин, используя API биржи – обычно этот курс выгоднее обменников.

Это "первая ласточка", пока идёт тестирование работы криптоматов и отладка процесса. В каждом криптомате есть тномер саппорта, куда можно оперативно сообщить о проблемах, если они возникнут.

После окончания процесса тестирования все желающие могут купить криптомат для установки и зарабатывать. Уже есть заявки на покупку более чем 150 крипто-терминалов по всей Украине.

Рост курса криптовалют и их динамика порождает спрос на них, а криптоматы гораздо упрощают процесс покупки для любого человека.

По материалам KUNA
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Официальный обменник MMGP
Последний раз редактировалось morg; Сегодня в 19:41.
morg на форуме  
Старый Сегодня, 19:53
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 451
Благодарностей: 87
УГ: 1
КП: 0.039
Re: В Украине установили первые 6 криптоматов
Вот бы они выдавали доларики, еврики за битки, но куда там
TMofDD на форуме  
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Метки
kuna, криптомат
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