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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,825 Благодарностей: 1,403 УГ: 26 КП: 0.204 подарки

Американский инвестор Мобиус предсказал бегство инвесторов из криптовалют в золото



В интервью агентству Блумберг, американский инвестор с мировым именем г-н Марк Мобиус предрёк, что как только власти различных стран мира усилят своё давление на криптовалюты и займутся их регулированием, то спрос на золото должен будет вырасти.



Стоит сразу отметить, что этот 81-летний именитый инвестор, несмотря на свой возраст ещё не до конца отошел от дел и в настоящее время занимает пост председателя правления американского инвестфонда "Templeton Emerging Markets Group".



Мобиус не скрывает своих мыслей и по его словам он ясно видит, что криптовалюты подвержены сильной волатильности, а значит они малоконтролируемы, что в свою очередь наверняка привлечёт к ним внимание правительств очень многих стран мира. И он просто уверен, что тогда из-за сильного давления властей на этот криптовалютный рынок доверие к криптовалютам начнет падать, что должно привести к снижению их курсов.



Агентство Блумберг цитирует его следующие слова: "Да, я согласен, что людям необходимы надежные платежные инструменты, которым они сильно бы доверяли. И в настоящий момент с уровнем доверия к криптовалютам всё прекрасно - большинство им доверяет. Но недалёк тот день, когда государства мира примут жесткие меры контроля над криптовалютами и вы не поверите своих глазам как жестко они (криптовалюты) тогда просядут".



При наступлении подобной ситуации люди просто побегут назад в золото и к другим проверенным активам, - так полагает этот опытный американский инвестор. Просто перед инвесторами тогда встанет прямой вопрос - а можно ли в действительности доверять всем этим криптовалютам?



В этом материале на сайте Блумберга отдельной строкой сказано, что г-н Мобиус поделился своими мыслями насчет криптовалют еще до того, как главный финансовый регулятор Китая, сегодня, в понедельник 4 сентября 2017 года, объявил вне закона на территории Китая все операции по ICО и приказал немедленно остановить все китайские ICO. И вот уже после этого извещения курс биткойна по отношению к доллару США сегодня на криптобиржах мира просел на 5-10%.



Конечно, его мнение может быть спорно, но вне всякого сомнения к любого рода инвестициям надо подходить разумно и никогда не терять голову, а всегда стараться смотреть хотя бы немного вперед, ведь от этого зависит успех или провал вас как инвестора. А проваливаться, естественно, никто и никогда не хочет.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/59ad6dfc6f337 В интервью агентству Блумберг, американский инвестор с мировым именем г-н Марк Мобиус предрёк, что как только власти различных стран мира усилят своё давление на криптовалюты и займутся их регулированием, то спрос на золото должен будет вырасти.Стоит сразу отметить, что этот 81-летний именитый инвестор, несмотря на свой возраст ещё не до конца отошел от дел и в настоящее время занимает пост председателя правления американского инвестфонда "Templeton Emerging Markets Group".Мобиус не скрывает своих мыслей и по его словам он ясно видит, что криптовалюты подвержены сильной волатильности, а значит они малоконтролируемы, что в свою очередь наверняка привлечёт к ним внимание правительств очень многих стран мира. И он просто уверен, что тогда из-за сильного давления властей на этот криптовалютный рынок доверие к криптовалютам начнет падать, что должно привести к снижению их курсов.Агентство Блумберг цитирует его следующие слова: "Да, я согласен, что людям необходимы надежные платежные инструменты, которым они сильно бы доверяли. И в настоящий момент с уровнем доверия к криптовалютам всё прекрасно - большинство им доверяет. Но недалёк тот день, когда государства мира примут жесткие меры контроля над криптовалютами и вы не поверите своих глазам как жестко они (криптовалюты) тогда просядут".При наступлении подобной ситуации люди просто побегут назад в золото и к другим проверенным активам, - так полагает этот опытный американский инвестор. Просто перед инвесторами тогда встанет прямой вопрос - а можно ли в действительности доверять всем этим криптовалютам?В этом материале на сайте Блумберга отдельной строкой сказано, что г-н Мобиус поделился своими мыслями насчет криптовалют еще до того, как главный финансовый регулятор Китая, сегодня, в понедельник 4 сентября 2017 года, объявил вне закона на территории Китая все операции по ICО и приказал немедленно остановить все китайские ICO. И вот уже после этого извещения курс биткойна по отношению к доллару США сегодня на криптобиржах мира просел на 5-10%.Конечно, его мнение может быть спорно, но вне всякого сомнения к любого рода инвестициям надо подходить разумно и никогда не терять голову, а всегда стараться смотреть хотя бы немного вперед, ведь от этого зависит успех или провал вас как инвестора. А проваливаться, естественно, никто и никогда не хочет.По материалам источник

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