Oziris Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 10.10.2009 Сообщений: 1,894 Благодарностей: 162 УГ: 0 КП: 0.075 подарки

Является ли Биткоин классическим финансовым пузырём и может ли он лопнуть?



Джеффри Клейнтоп, который является лучшим инвестиционным стратегом в фонде, под названием Charles Schwab уверен, что в мире существуют инвестиционные направления, которые очень сильно похожи на финансовые пузыри, но на самом деле таковыми не являются.



Инвестор указывает на факт появления финансового пузыря доткомов, который формировался более 10 лет, и достиг пика роста, в преддверии краха NASDAQ. Формирование финансовых пузырей несёт за собой большие финансовые риски для большинства инвесторов, в том числе и для тех, кто не владеет большими активами.



Раньше финансовые пузыри, чтобы лопнуть, должны были показать динамику роста в 1000 процентов, в течение 10 лет, после чего цены на актив могли падать ежегодно по 50 процентов, на протяжении двух лет. Но если смотреть на криптовалюты, в частности на ралли по Биткоину, то мы видим рост более чем в 1300 процентов, менее чем за два года. Такого в мире инвестиций ещё ни разу не наблюдали.



На сегодняшний день, именно криптовалюты могут характеризоваться как надуваемый финансовый пузырь, среди множества других активов. Если применять критерий в 1000 процентов роста за 10 лет, то ни банки, ни интернет-гиганты, ни сланцевые компании, не попадают под фильтр финансового пузыря. Но это не говорит о том, что все указанные активы не несут опасности инвестициям.







Рост стоимости Биткоина превысил искомые 1000 процентов, и понадобилось ему на это всего лишь два года. Даже если Биткоин является классическим финансовым пузырём, который должен лопнуть в самое ближайшее время, то это не нанесёт большого урона мировой финансовой системе.



Так же не стоит опасаться краха интернет-гигантов торговли, таких как Amazon. Так как их доля в мировой экономике слишком мала. При обрушении таких компаний, негативный эффект будет ограниченным. Активы Центральных Банков так же не подходят под классическое определение финансового пузыря, не смотря на то, что используя программу количественного смягчения, они откупали мусорные ценные бумаги. Ведь за прошедшие 10 лет, баланс банковской системы был раздут всего лишь на 300 процентов.



Так что не стоит думать о ближайшем экономическом крахе из-за якобы надутых финансовых пузырей. В мировой экономике таковые отсутствуют как класс.



Специально для mmgp.ru Джеффри Клейнтоп, который является лучшим инвестиционным стратегом в фонде, под названием Charles Schwab уверен, что в мире существуют инвестиционные направления, которые очень сильно похожи на финансовые пузыри, но на самом деле таковыми не являются.Инвестор указывает на факт появления финансового пузыря доткомов, который формировался более 10 лет, и достиг пика роста, в преддверии краха NASDAQ. Формирование финансовых пузырей несёт за собой большие финансовые риски для большинства инвесторов, в том числе и для тех, кто не владеет большими активами.Раньше финансовые пузыри, чтобы лопнуть, должны были показать динамику роста в 1000 процентов, в течение 10 лет, после чего цены на актив могли падать ежегодно по 50 процентов, на протяжении двух лет. Но если смотреть на криптовалюты, в частности на ралли по Биткоину, то мы видим рост более чем в 1300 процентов, менее чем за два года. Такого в мире инвестиций ещё ни разу не наблюдали.На сегодняшний день, именно криптовалюты могут характеризоваться как надуваемый финансовый пузырь, среди множества других активов. Если применять критерий в 1000 процентов роста за 10 лет, то ни банки, ни интернет-гиганты, ни сланцевые компании, не попадают под фильтр финансового пузыря. Но это не говорит о том, что все указанные активы не несут опасности инвестициям.Рост стоимости Биткоина превысил искомые 1000 процентов, и понадобилось ему на это всего лишь два года. Даже если Биткоин является классическим финансовым пузырём, который должен лопнуть в самое ближайшее время, то это не нанесёт большого урона мировой финансовой системе.Так же не стоит опасаться краха интернет-гигантов торговли, таких как Amazon. Так как их доля в мировой экономике слишком мала. При обрушении таких компаний, негативный эффект будет ограниченным. Активы Центральных Банков так же не подходят под классическое определение финансового пузыря, не смотря на то, что используя программу количественного смягчения, они откупали мусорные ценные бумаги. Ведь за прошедшие 10 лет, баланс банковской системы был раздут всего лишь на 300 процентов.Так что не стоит думать о ближайшем экономическом крахе из-за якобы надутых финансовых пузырей. В мировой экономике таковые отсутствуют как класс.