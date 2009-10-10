Oziris Специалист

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22 доллара стоит собрать ребёнка в школу США



Недавно по российскому телевидению, а именно по "Первому Каналу" показывали передачу, в которой рассчитывали, сколько же требуется родителям денежных средств, чтобы собрать первоклашку в школу. В итоге выяснилось, что в России, в среднем, требуется потратить 9 тыс рублей, чтобы отправить ребёнка в школу.



А что же в США? К примеру, в городе Санта-Моника, что находится в Штате Калифорния, чтобы собрать ребёнка в public school, требуется сумма почти в 8 раз меньше. И это без учёта уровня дохода граждан двух стран. О том, сколько требуется денег, и как проходят сборы в школу в США рассказала известный блогер в ФБ, Лилия Ким.



По её словам, учебный год в США стартовал 22 августа, а не как в России 1 сентября. В каждом районе существует так называемая public school, в которой обязаны принимать детей на обучение бесплатно. Такого вида школы содержатся в США с налогов на недвижимость. Именно поэтому столь разительно может отличаться финансирование каждой школы. Чем дороже недвижимость в районе, тем больше денег поступает в public school в данном районе. В каких-то учебных заведения в год выделяется менее 6 тыс долларов, а в каких то и более 29 тыс. Именно поэтому и отличается профессиональный уровень учителей. Там где платят больше, там и обучение лучше. Чем профессиональнее учителя в школе, тем выше получают ученики выпускные баллы, тем проще ученикам после окончания школы поступить в высшие учебные заведения страны.



Лучшие средние школы в США чем-то похожи на обычные средние школы Москвы. Единственное отличие в лучшую сторону в американской школе - это наличие двух стадионов, баскетбольного ангара, бассейна и огромной библиотеки. Но московские школы так же имеют свои преимущества перед лучшими американскими - это наличие дизайнерского ремонта и мебели. В лучших американских школах бетонные стены покрашены самой дешёвой краской, а мебель применяется только в антивандальном виде.



Первые два года ребёнок автора поста ходил в обычную платную школу, где государство выделяет по 12,5 тыс долларов в год на ребёнка. Но вскоре получилось перевести ребёнка в public school, и оказалось, что в новой школе не требуется вовсе покупать учебники, которые в прошлой школе обходились семье на 2,5 тыс долларов в год.



В итоге, для бесплатной школы требуется родителям купить блок для бумаги, он требуется один, для всех предметов. Его стоимость 6 долларов. Так же требуется приобрести спортивную форму с символикой школы, комплект стоит всего 8 долларов. Родители берут обычно два комплекта. Один в стирке, один носится.



Всё остальное выдаться в школе, начиная от школьного дневника, заканчивая канцелярскими принадлежностями. В итоге потребовалось всего потратить 22 доллара.



Стоит заодно упомянуть и о стоимости ежедневного питания. Ланч для школьника стоит три доллара, но если семья получает дотации, то он уже обходится в три раза дешевле.



Специально для mmgp.ru Недавно по российскому телевидению, а именно по "Первому Каналу" показывали передачу, в которой рассчитывали, сколько же требуется родителям денежных средств, чтобы собрать первоклашку в школу. В итоге выяснилось, что в России, в среднем, требуется потратить 9 тыс рублей, чтобы отправить ребёнка в школу.А что же в США? К примеру, в городе Санта-Моника, что находится в Штате Калифорния, чтобы собрать ребёнка в public school, требуется сумма почти в 8 раз меньше. И это без учёта уровня дохода граждан двух стран. О том, сколько требуется денег, и как проходят сборы в школу в США рассказала известный блогер в ФБ, Лилия Ким.По её словам, учебный год в США стартовал 22 августа, а не как в России 1 сентября. В каждом районе существует так называемая public school, в которой обязаны принимать детей на обучение бесплатно. Такого вида школы содержатся в США с налогов на недвижимость. Именно поэтому столь разительно может отличаться финансирование каждой школы. Чем дороже недвижимость в районе, тем больше денег поступает в public school в данном районе. В каких-то учебных заведения в год выделяется менее 6 тыс долларов, а в каких то и более 29 тыс. Именно поэтому и отличается профессиональный уровень учителей. Там где платят больше, там и обучение лучше. Чем профессиональнее учителя в школе, тем выше получают ученики выпускные баллы, тем проще ученикам после окончания школы поступить в высшие учебные заведения страны.Лучшие средние школы в США чем-то похожи на обычные средние школы Москвы. Единственное отличие в лучшую сторону в американской школе - это наличие двух стадионов, баскетбольного ангара, бассейна и огромной библиотеки. Но московские школы так же имеют свои преимущества перед лучшими американскими - это наличие дизайнерского ремонта и мебели. В лучших американских школах бетонные стены покрашены самой дешёвой краской, а мебель применяется только в антивандальном виде.Первые два года ребёнок автора поста ходил в обычную платную школу, где государство выделяет по 12,5 тыс долларов в год на ребёнка. Но вскоре получилось перевести ребёнка в public school, и оказалось, что в новой школе не требуется вовсе покупать учебники, которые в прошлой школе обходились семье на 2,5 тыс долларов в год.В итоге, для бесплатной школы требуется родителям купить блок для бумаги, он требуется один, для всех предметов. Его стоимость 6 долларов. Так же требуется приобрести спортивную форму с символикой школы, комплект стоит всего 8 долларов. Родители берут обычно два комплекта. Один в стирке, один носится.Всё остальное выдаться в школе, начиная от школьного дневника, заканчивая канцелярскими принадлежностями. В итоге потребовалось всего потратить 22 доллара.Стоит заодно упомянуть и о стоимости ежедневного питания. Ланч для школьника стоит три доллара, но если семья получает дотации, то он уже обходится в три раза дешевле.