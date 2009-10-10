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22 доллара стоит собрать ребёнка в школу США

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Старый Сегодня, 19:19
#1
Специалист
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
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22 доллара стоит собрать ребёнка в школу США


Недавно по российскому телевидению, а именно по "Первому Каналу" показывали передачу, в которой рассчитывали, сколько же требуется родителям денежных средств, чтобы собрать первоклашку в школу. В итоге выяснилось, что в России, в среднем, требуется потратить 9 тыс рублей, чтобы отправить ребёнка в школу.

А что же в США? К примеру, в городе Санта-Моника, что находится в Штате Калифорния, чтобы собрать ребёнка в public school, требуется сумма почти в 8 раз меньше. И это без учёта уровня дохода граждан двух стран. О том, сколько требуется денег, и как проходят сборы в школу в США рассказала известный блогер в ФБ, Лилия Ким.

По её словам, учебный год в США стартовал 22 августа, а не как в России 1 сентября. В каждом районе существует так называемая public school, в которой обязаны принимать детей на обучение бесплатно. Такого вида школы содержатся в США с налогов на недвижимость. Именно поэтому столь разительно может отличаться финансирование каждой школы. Чем дороже недвижимость в районе, тем больше денег поступает в public school в данном районе. В каких-то учебных заведения в год выделяется менее 6 тыс долларов, а в каких то и более 29 тыс. Именно поэтому и отличается профессиональный уровень учителей. Там где платят больше, там и обучение лучше. Чем профессиональнее учителя в школе, тем выше получают ученики выпускные баллы, тем проще ученикам после окончания школы поступить в высшие учебные заведения страны.

Лучшие средние школы в США чем-то похожи на обычные средние школы Москвы. Единственное отличие в лучшую сторону в американской школе - это наличие двух стадионов, баскетбольного ангара, бассейна и огромной библиотеки. Но московские школы так же имеют свои преимущества перед лучшими американскими - это наличие дизайнерского ремонта и мебели. В лучших американских школах бетонные стены покрашены самой дешёвой краской, а мебель применяется только в антивандальном виде.

Первые два года ребёнок автора поста ходил в обычную платную школу, где государство выделяет по 12,5 тыс долларов в год на ребёнка. Но вскоре получилось перевести ребёнка в public school, и оказалось, что в новой школе не требуется вовсе покупать учебники, которые в прошлой школе обходились семье на 2,5 тыс долларов в год.

В итоге, для бесплатной школы требуется родителям купить блок для бумаги, он требуется один, для всех предметов. Его стоимость 6 долларов. Так же требуется приобрести спортивную форму с символикой школы, комплект стоит всего 8 долларов. Родители берут обычно два комплекта. Один в стирке, один носится.

Всё остальное выдаться в школе, начиная от школьного дневника, заканчивая канцелярскими принадлежностями. В итоге потребовалось всего потратить 22 доллара.

Стоит заодно упомянуть и о стоимости ежедневного питания. Ланч для школьника стоит три доллара, но если семья получает дотации, то он уже обходится в три раза дешевле.

Специально для mmgp.ru
Oziris вне форума  
Старый Сегодня, 19:32
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
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Re: 22 доллара стоит собрать ребёнка в школу США
Цитата:
в России, в среднем, требуется потратить 9 тыс рублей, чтобы отправить ребёнка в школу
Перво-наперво ребёнку надо купить айфон последней модели с 256ГБ памяти
Затем шмотки от арманей с дольчами.
Пенал паркер.
Сумочка Zara.
А ребёнок понимает, что учиться нафиг не нужно - у него уже всё есть
Insider J вне форума  
Старый Сегодня, 20:31
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Netherlands, Amsterdam.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.06.2016
Сообщений: 406
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УГ: 9
КП: 0.180
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А теперь посмотрите цены на обучение в вузах США.
Школа это ещё ничего, своего ребёнка можно учить и дома оно и полезней будет. Думаю очень многие осилят научить своего ребёнка: Писать, читать, считать, правилам орфографии, пунктауции, родного языка. В математике научат решать уравнения разных видов логарифмических, показательных. Научат чертить и научат основам физики. В общем всему что проходят по школьной программе.
Licky на форуме  
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