​Никифоров предложил создать российскую криптовалюту вместо биткоина

Агентство РИА-Новости сообщило, что глава российского Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации г-н Никифоров сегодня озвучил своё предложение, чтобы в недалёком будущем запустить в сети свою российскую криптовалюту.
Всё дело в том, что как он предвидит, что криптовалюта биткойн, которая основана на западной криптографии, вероятно, не будет до конца легализована в Российской Федерации и вот поэтому надо думать о российской криптовалюте, которая будет основана на российской криптографии.
Как он сам выразился: "Биткойн и эфириум - эти криптоденьги были разработаны на иностранной криптографии, однако Российская Федерация имеет свою криптографическую школу, которая позволит нам самостоятельно создать свою криптоединицу. И тогда это будет четко прописанный наш набор правил рамках, которого и можно будет проводить операции с российской криптовалютой".
Дополнительно он также добавил, что по его мнению россияне не должны слепо поклоняться биткойну или другим криптовалютам мира, мол для нас это плохо, поскольку они все основаны на нашей криптографии. В качестве примера он привёл себя и заявил, что конечно же, сам он в биткойн или какую-либо ещё криптовалюту инвестировать точно не собирается.
Также он заверил российских журналистов, что Министерство связи и массовых коммуникаций, которым он руководит уже приготовило проект правил по обращению криптовалют в Российской Федерации. Он уточнил, что правила относятся к криптовалютам, которые будут основаны только на российской криптографии. Немного ранее они уже были представленны российское правительство для из изучения и принятия решения по ним. По его информации, правительство России утвердит их в течение нескольких самых ближайших месяцев. И безусловно, их принятие потребует внести некоторые изменения в российское законодательство, что позднее и будет сделано.
Специально для mmgp.ru
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