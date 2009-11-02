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Маск указал на опасность предсказанного Путиным «властелина мира»

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Маск указал на опасность предсказанного Путиным «властелина мира»
По словам бизнесмена, борьба за лидерство в сфере развития искусственного интеллекта может привести к Третьей мировой войне, развязать которую может создание победителя

Изобретатель и бизнесмен, основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск прокомментировал слова президента России Владимира Путина, заявившего, что страна, которая одержит верх в сфере развития искусственного интеллекта, станет «властелином мира».

«Началось...» — написал Маск на своей странице в сети Twitter, отметив, что скоро не только Россия, но и Китай и другие страны активизируют усилия по развитию компьютерных технологий.

По словам Маска, это может привести Третьей мировой войне.

«Борьба за превосходство в сфере искусственного интеллекта на государственном уровне, скорее всего, станет причиной Третьей мировой войны, как я думаю. И она может начата не лидерами держав, но одним из компьютеров, если тот решит, что именно упреждающий удар дает больше всего шансов на победу», — отметил Маск.

В июле 2017 года он уже заявлял, что именно искусственный интеллект является «фундаментальным риском» для всего человечества, а потому разработки в этой сфере должны регулироваться на государственном уровне, а скорость их распространения ограничиваться.

«Регулятор нужен для того, чтобы сказать: «Эй, ребята, вам нужно все приостановить и убедиться, что это безопасно... Я против чрезмерного регулирования. Но человечеству необходимо справиться с искусственным интеллектом, и быстро», — сказал тогда Маск.

В ходе прошедшего 1 сентября в России открытого урока «Россия, устремленная в будущее» Путин предупредил, что развитие технологий искусственного интеллекта создает серьезные угрозы, а тот, кто станет лидером в этой сфере, будет «властелином мира».

Президент также пообещал, что Россия на статус опасного для всего мира монополиста претендовать не будет.

«Если мы будем лидерами в этой сфере, так же будем делиться со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями», — заверил Путин.

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