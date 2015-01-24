Страны БРИКС обсудят создание "криптоальтернативы доллару"
БРИКС - это международная организация или такой вот как бы единый "клуб по политико-экономическим интересам", который действует уже 8 лет и в него входят такие страны как: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (сокращенно БРИКС).
И вот как сообщают российские СМИ, г-н Кирилл Дмитриев, директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ - это особый инвестиционный фонд при правительстве РФ) сегодня заявил, что государства БРИКС в ближайшее время готовы обсудить создание отдельной криптовалюты для участников этой международной организации. Дело в том, что расчеты внутри этого объединения идут сейчас в национальных валютах стран-участниц и это было сделано в качестве альтернативы доллару США, чтобы только не рассчитываться между собой в нём, в долларе США. Понятно дело, что сейчас это не очень удобно, ведь иногда курсы национальных валют сильно падают (так было уже с нацвалютой Индии или Бразилии, к примеру), а пользоваться в расчетах долларах США, ну видимо национальная гордость многим не позволяет. Так вот чтобы обойти доллар США и задумается теперь создание особой криптовалюты для стран-участниц БРИКС.
Как сказал, г-н Дмитриев, в ближайшее время состоится деловой совет стран-участниц БРИКС и вот на нём и будет обсуждаться этот вопрос. Он намекнул, что криптовалюта будет использоваться в отдельных расчетах внутри БРИКС, но в каких точно пока не пояснил.
Между тем, сегодня же, руководитель Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации г-н Никифоров озвучил для прессы ход работы над правилами, которые будут регулировать обращение криптовалют в РФ. Как он выразился, он видит преимущество криптовалют в том, что за счет их можно значительно расширить бизнес-операции и он надеется, что через 3-5 лет у нас помимо ICO будет еще до 30 разных инструментов