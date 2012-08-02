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Илон Маск считает, что ИИ станет причиной третьей мировой войны

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Старый Сегодня, 17:55
#1
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Илон Маск считает, что ИИ станет причиной третьей мировой войны
Илон Маск, миллиардер и предприниматель, который основал компании PayPal, Tesla и SpaceX, еще раз предупредил об опасностях искусственного интеллекта (ИИ) и угрозе существованию всего человечества.



В этот раз он написал в твиттере, что развитие ИИ может стать причиной третьей мировой войны. Заявление вышло после того, как президент России Владимир Путин сказал группе студентов на прошлом неделе, что страна с наилучшим ИИ станет правителем мира. Маск добавил, что конкурс на лучший ИИ на национальном уровне может стать причиной третьей мировой войны.

Предприниматель уже неоднократно предупреждал о возможных сценариях из-за сумасшедшего ИИ, поскольку никто не знает, насколько развита технология, кто будет наблюдать за ее использованием и для каких целей ее будут применять.

Сегодня даже самые умные машины могут выполнять не более одной задачи и используются с ограниченным функционалом. Например, ИИ может научиться играть в настольную игру, но в то же время не может научиться писать или делать любую другую операцию. Это главное ограничение ИИ в настоящее время.

Несколько экспертов области, включая генерального директора Google DeepMind Демиса Хасабиса и соучредителя Skype Яана Таллина, считают, что машины в конечно итоге будут преуспевать в решении ряда задач, смогут перехитрить людей и станут сверхразумными в процессе становления. Но временные рамки такого исхода варьируются в пределах 30-50 лет, а кто-то называет срок более чем 100 лет.

У Маска более 12 миллионов подписчиков в Твиттере, и есть риск того, что его комментарий наложит ограничение на разработчиков и скорость развития ИИ. Было бы стыдно «вставлять палки в колеса», если ИИ обладает огромным потенциалом для улучшения нашей жизни. Компании, которые работают в этой области, считают, что будущие технологии будут использоваться для создания новых лекарственных средств для спасения жизни или сокращения количества энергии, используемой во всех странах.

Справедливости ради стоит сказать, что в мире большое количество насущных проблем, с которыми нужно бороться. В их число входит та же перспектива ядерной войны на Корейском полуострове и изменение климатических условий, которые могут забрать жизни тысяч людей в будущем.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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OPLOTT (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:06
#2
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Re: Илон Маск считает, что ИИ станет причиной третьей мировой войны
А вот Сергей Пантелеевич Мавроди считает, что финансовый апокалипсис неизбежен.
И ещё зовёт всех в свой новый замечательный проект.

А Виктор Иванович Петрик считает, что получил графен раньше получателей Нобелевской премии и зовёт всех воспользоваться его чудесным фильтром.

Странно, что Илон Ибрагимович Маск ещё не в списке мошенников, а как минимум Тесла и ПауэрВолл не в списке проблемных проектов.
Sprout вне форума  
Старый Сегодня, 18:09
#3
Премиум
Премиум
 
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Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,527
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Автор темы Re: Илон Маск считает, что ИИ станет причиной третьей мировой войны
Цитата:
Сообщение от Sprout Посмотреть сообщение
Странно, что Илон Ибрагимович Маск ещё не в списке мошенников, а как минимум Тесла и ПауэрВолл не в списке проблемных проектов.
Тесла бы попала в этот список, если бы летом не начала отгружать Model 3. А так как они начала отправлять клиентам заказы и наращивают мощность производства - вот и не закрываются. Хотя и переоцененные акции Tesla, но компания на плаву
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Старый Сегодня, 18:31
#4
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Re: Илон Маск считает, что ИИ станет причиной третьей мировой войны
Да просто он и другие товарищи уже направили же в ООН письмо с предупреждением об угрозе ИИ человечеству, ну вот пусть ООН собирается (когда там встреча по этой теме будет - в ноябре кажись?) и решает, что предпринять. Договор о нераспространении ядерного оружия существет? Существует. И только Северная Корея оттуда одна сбежала, хотя подписывала документ. Ну вот будет договор о нераспространении ИИ.
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