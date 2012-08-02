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Илон Маск считает, что ИИ станет причиной третьей мировой войны







В этот раз он написал в твиттере, что развитие ИИ может стать причиной третьей мировой войны. Заявление вышло после того, как президент России Владимир Путин сказал группе студентов на прошлом неделе, что страна с наилучшим ИИ станет правителем мира. Маск добавил, что конкурс на лучший ИИ на национальном уровне может стать причиной третьей мировой войны.



Предприниматель уже неоднократно предупреждал о возможных сценариях из-за сумасшедшего ИИ, поскольку никто не знает, насколько развита технология, кто будет наблюдать за ее использованием и для каких целей ее будут применять.



Сегодня даже самые умные машины могут выполнять не более одной задачи и используются с ограниченным функционалом. Например, ИИ может научиться играть в настольную игру, но в то же время не может научиться писать или делать любую другую операцию. Это главное ограничение ИИ в настоящее время.



Несколько экспертов области, включая генерального директора Google DeepMind Демиса Хасабиса и соучредителя Skype Яана Таллина, считают, что машины в конечно итоге будут преуспевать в решении ряда задач, смогут перехитрить людей и станут сверхразумными в процессе становления. Но временные рамки такого исхода варьируются в пределах 30-50 лет, а кто-то называет срок более чем 100 лет.



У Маска более 12 миллионов подписчиков в Твиттере, и есть риск того, что его комментарий наложит ограничение на разработчиков и скорость развития ИИ. Было бы стыдно «вставлять палки в колеса», если ИИ обладает огромным потенциалом для улучшения нашей жизни. Компании, которые работают в этой области, считают, что будущие технологии будут использоваться для создания новых лекарственных средств для спасения жизни или сокращения количества энергии, используемой во всех странах.



Справедливости ради стоит сказать, что в мире большое количество насущных проблем, с которыми нужно бороться. В их число входит та же перспектива ядерной войны на Корейском полуострове и изменение климатических условий, которые могут забрать жизни тысяч людей в будущем.



Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100% Илон Маск, миллиардер и предприниматель, который основал компании PayPal, Tesla и SpaceX, еще раз предупредил об опасностях искусственного интеллекта (ИИ) и угрозе существованию всего человечества.В этот раз он написал в твиттере, что развитие ИИ может стать причиной третьей мировой войны. Заявление вышло после того, как президент России Владимир Путин сказал группе студентов на прошлом неделе, что страна с наилучшим ИИ станет правителем мира. Маск добавил, что конкурс на лучший ИИ на национальном уровне может стать причиной третьей мировой войны.Предприниматель уже неоднократно предупреждал о возможных сценариях из-за сумасшедшего ИИ, поскольку никто не знает, насколько развита технология, кто будет наблюдать за ее использованием и для каких целей ее будут применять.Сегодня даже самые умные машины могут выполнять не более одной задачи и используются с ограниченным функционалом. Например, ИИ может научиться играть в настольную игру, но в то же время не может научиться писать или делать любую другую операцию. Это главное ограничение ИИ в настоящее время.Несколько экспертов области, включая генерального директора Google DeepMind Демиса Хасабиса и соучредителя Skype Яана Таллина, считают, что машины в конечно итоге будут преуспевать в решении ряда задач, смогут перехитрить людей и станут сверхразумными в процессе становления. Но временные рамки такого исхода варьируются в пределах 30-50 лет, а кто-то называет срок более чем 100 лет.У Маска более 12 миллионов подписчиков в Твиттере, и есть риск того, что его комментарий наложит ограничение на разработчиков и скорость развития ИИ. Было бы стыдно «вставлять палки в колеса», если ИИ обладает огромным потенциалом для улучшения нашей жизни. Компании, которые работают в этой области, считают, что будущие технологии будут использоваться для создания новых лекарственных средств для спасения жизни или сокращения количества энергии, используемой во всех странах.Справедливости ради стоит сказать, что в мире большое количество насущных проблем, с которыми нужно бороться. В их число входит та же перспектива ядерной войны на Корейском полуострове и изменение климатических условий, которые могут забрать жизни тысяч людей в будущем.

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