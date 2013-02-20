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За рубежом арестовали полтонны золота "семьи" Януковича

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За рубежом арестовали полтонны золота "семьи" Януковича



За рубежом арестовали полтонны золота "семьи" Януковича.



За рубежом арестовано более полутонны золота, украденного и вывезенного из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью Іnsider.

“Буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной, нами получена информация об аресте крупной партии золота, речь идет о более чем полтонны”, – сказал Енин, отвечая на вопрос об украденных во времена режима Януковича активах.

В целом, по словам заместителя генпрокурора, общая сумма ущерба, причиненного режимом Януковича, составляет около 40 миллиардов долларов. Из них 1,5 миллиарда – арестованы в Украине, уже возвращены в государственную казну, отметил он.

Также Енин сказал, что на сегодня в разных странах, преимущественно европейских, арестовано активов окружения Януковича на сумму в эквиваленте около 200 млн долларов. “Рано говорить, что нами утрачены все возможности для нахождения других активов, украденных режимом Януковича”, – добавил он.

Как сообщалось, ранее в Государственной службе финансового мониторинга Украины заявляли, что за рубежом заблокированы активы экс-чиновников времен Януковича на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.


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