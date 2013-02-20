В НБУ заявили, что рост инфляции в Украине выше прогнозируемого.
В Национальном банке Украины заявили, что рост инфляции в стране выше прогнозируемого. Об этом в интервью сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. На вопрос “Вы оставили без изменений прогноз по инфляции – 9,1% на конец года. Какие риски вы видите для этого прогноза?” Сологуб ответил: “Инфляция идет выше прогнозной траектории в этом году. Этот эффект начался ближе к лету. Но рост инфляции сконцентрирован в четырех товарных группах. На них приходится где-то 40% всего роста индекса потребительских цен. Если же смотреть на структуру корзины, то доля этих четырех групп в ней составляет меньше 20%”.
Он сообщил, что, во-первых, в июле цены на овощи выросли более чем на 40% в связи с неблагоприятными погодными условиями. Вторая группа – подакцизные товары, в частности, табачные изделия. Цены на них выросли на 43% в июле в годовом выражении. Причины две – изменение системы дистрибуции на рынке и увеличение ставок акцизов. Из роста 43% примерно половина пришлась на повышение акциза, а половина – на изменение структуры рынка. Еще две группы товаров, подорожание которых привело к ускорению инфляции, – мясомолочные продукты. Рост цен на них, в первую очередь, объясняется тем, что Украина начала активнее завоевывать мировые рынки, и в то же время, в краткосрочном периоде вырос внутренний спрос.
Это влияет на внутреннее предложение. Напомним, по данным Государственной службы статистики, в Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в июле 2017 года была зафиксирована инфляция 0,2% по сравнению с инфляцией 1,6% в июне 2017 года.
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