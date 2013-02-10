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Акции трёх компаний из США показали доходность выше, чем Биткоин

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Старый Сегодня, 17:14
#1
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Акции трёх компаний из США показали доходность выше, чем Биткоин


Инвесторы, которые уверяют, что криптовалюты имеют потенциал роста куда больший, чем ценные бумаги различных компаний правы, но лишь отчасти. Как выяснили журналисты издания The Wall Street Journal, существуют три компании, чьи ценные бумаги смогли побить рекорды по росту стоимости, обогнав в прибыльности ведущие криптовалюты мира. Все три компании входят в так называемый сектор биотехнологий. Перечислим же компании, акции которых сильнее всего дорожали в текущем году.

1. Биотехнологическая компания PolarityTE прибавила в капитализации за 6 месяцев +735 процентов.
2. Биотехнологическая компания AVEO Pharmaceuticals выросла в цене за пол года на 604 процента.
3. Акции биотехнологической компании Straight Path Communications прибавили в цене за последние 6 месяцев +431 процента.

И как мы с вами знаем, известнейшая криптовалюта мира Биткоин, смогла дать инвесторам прибыльность, в размере 367 процентов, за шесть месяцев 2017 года.

Но по доходности лишь не на немного отстали акции ещё одной биотехнологической компании, под названием Calithera Biosciences, +362 процента за прошедшее полугодие. Привычные инвесторам индексы ценных бумаг, такие как Dow Jones и S&P 500 были куда как скромнее в своей доходности, +10,78 процента и +9,77 процента соответственно.

Рынок криптовалют переживает самую настоящую "золотую лихорадку", которая связана, в первую очередь, с резким ростом популярности ICO, а так же из-за резкого всплеска интереса к ряду криптовалют, после того, как в Японии и в Южной Корее Биткоин был признан официальным платёжным инструментом. В начале января цена Биткоина чуть превысила отметку в 1000 долларов, а сейчас его ценник держится на уровне 4400 долларов за монетку.

Конечно же, криптовалюты сильно отличаются от рынка ценных бумаг. И нам ничего не известно о корпорации, которая могла бы получить гипотетическое название "Биткоин корпорейшн", которая могла бы проводить дивидендные платежи всем держателям криптовалют. Но всё же между акциями биотехнологических компаний и криптовалютами есть одно сходство, все рассматриваемые нами активы растут в цене из-за агрессивных игр спекулятивного капитала.

Рыночная стоимость капитализации Биткоина оценивается в 77 млрд долларов. Тем самым она немного уступает капитализации такой известной компании, как Nike, 98 млрд долларов. Но превышает капитализацию другой известной компании - Caterpillar, 67,4 млрд долларов. Переплюнув, в том числе и детище Илона Макска, корпорацию Tesla, 58 млрд долларов.

Специально для mmgp.ru
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