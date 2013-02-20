ПриватБанк в августе обеспечил 10 миллиардов «кешлесса».
Через сеть торговых терминалов Приватбанка в прошлом месяце украинцы оплатили покупок на 10 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Это является своеобразным рекордом, так как в мае этого года было оплачено покупок на 9,4 млрд грн.
Как указывают в банке, за последний месяц количество оплат покупок картами выросло на 14% – до 56,5 млн операций. Сейчас в сети банка работает 139 тыс. POS-терминалов, на каждый терминал в месяц приходится более 400 «кешлесс»-клиентов.
Почти половина карточных расходов украинцев по-прежнему приходится на покупку еды – 4,4 млрд грн. При этом средний чек в супермаркетах в августе равнялся приблизительно 110 грн.
После еды, второе место по покупкам занимает электроника и бытовая техника. Это почти 1 млрд грн. Также украинцы активно пользуются «кешлессом» в аптеках (535 млн грн), ресторанах и кафе (501 млн грн), автосервисе (323 млн грн).
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