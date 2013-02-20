Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,332 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПриватБанк в августе обеспечил 10 миллиардов «кешлесса»

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:10
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,570
Благодарностей: 1,591
УГ: 162
КП: 0.155
подарки
награды Волшебный горшочек 
ПриватБанк в августе обеспечил 10 миллиардов «кешлесса»



ПриватБанк в августе обеспечил 10 миллиардов «кешлесса».



Через сеть торговых терминалов Приватбанка в прошлом месяце украинцы оплатили покупок на 10 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Это является своеобразным рекордом, так как в мае этого года было оплачено покупок на 9,4 млрд грн.

Как указывают в банке, за последний месяц количество оплат покупок картами выросло на 14% – до 56,5 млн операций. Сейчас в сети банка работает 139 тыс. POS-терминалов, на каждый терминал в месяц приходится более 400 «кешлесс»-клиентов.

Почти половина карточных расходов украинцев по-прежнему приходится на покупку еды – 4,4 млрд грн. При этом средний чек в супермаркетах в августе равнялся приблизительно 110 грн.

После еды, второе место по покупкам занимает электроника и бытовая техника. Это почти 1 млрд грн. Также украинцы активно пользуются «кешлессом» в аптеках (535 млн грн), ресторанах и кафе (501 млн грн), автосервисе (323 млн грн).

Источник.
__________________
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$
☆☆☆ Выгодный обмен RUB, UAH, USD, BTC ☆☆☆
Denver10 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Нацбанке объяснили вливание миллиардов в Приватбанк moskva Банковский форум 1 05.03.2017 14:18
Webscale обеспечил $11 млн. для решения проблемы скачков трафика TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.10.2016 18:29
Twitter обеспечил себе запас средств на 412 лет chu Новости в мире финансов и инвестиций 3 26.03.2016 23:28
ПриватБанк заключил сделку с международными кредиторами на 10 миллиардов гривен morg Новости в банковской сфере и страховании 16 16.11.2015 17:41
Газпром обеспечил Донбасс газом Dmitriy News Политика и экономика 1 22.02.2015 15:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
cheap wholesale brand shoes nike air jordan jordan fusion puma prada
От shoxoz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kral85
Опасности Pokémon Go – самой известной сейчас игры
От kral85 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар chu
В США блокированы активы двух российских банков на общую сумму $637 млн
От chu в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Великобритания отказала в визе депутату Верховной Рады из-за низкой зарплаты
От Happy Money в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар VESTAXXX
Крупнейшие IT-компании грозятся уйти из России
От VESTAXXX в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Drum13
Как сервис по вызову такси Juno собирается конкурировать с Uber
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,332
Тем
487,423
Сообщений
12,118,853

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube