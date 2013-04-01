Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,332 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Coinex Company - coinex.company

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:41
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 22,437
Благодарностей: 2,506
Записей в блоге: 35
УГ: 22
КП: 0.286
подарки
Coinex Company - coinex.company
Я не админ/владелец проекта, проект Coinex Company добавлен на мониторинг

Старт 04.09.17



Посмотреть/Зарегистрироваться

Описание:

COINEX – современная платформа, генерирующая доход на базе самой современной мировой крипто валюты – Bitcoin. Наша платформа полностью автоматизирована и децентрализована. Работает на основе так называемых смарт контактов. Основной деятельностью COINEX является получение дохода на курсовой разнице биткоина. На сегодняшний день данная крипто валюта имеет огромнейшую волатильность, что позволяет получать огромные доходы в краткосрочной перспективе.

Благодаря всем нижеперечисленным положительным сторонам биткоина, неудивительно что мы в COINEX выбрали ее в качестве основной валюты с которой работают наши торговые площадки. На сегодняшний день 90% всех операций в компании проводятся исключительно с биткоином. Остальные 10% операций приходятся на перспективные и подающие надежду новые крипто валюты.

На сегодняшний день мы сотрудничаем с большинством самых известных и надежных бирж, ориентированных на торги крипто валютами. Благодаря постоянно растущему опыту, налаживанию деловых связей и заключению договоров на торги с новыми биржами наш охват соответствующего рынка растет каждый месяц. Ввиду этого для нас встал вопрос о расширении наших активов для того, чтобы мы могли и дальше повышать возможности увеличивать доходы компании. Именно для этого нами была разработана данная платформа. Тут на взаимовыгодных условиях (как для инвестора, так и для компании) вы можете разместить свой депозит, который будет приносить вам стабильный доход независимо от исхода торгов. Достигается это тем, что вы получаете по выбранному инвестиционному плану фиксированную прибыль в независимости от того как прошли торги. Если бы заработали на вашем депозите меньше чем планировали, то вы получаете средства из общего финансового пула, если заработали больше, то излишек идет как раз в этот финансовый пул, который выступает в качестве стабилизационного фонда компании.

COINEX дает возможность получения стабильного дохода каждому, вне зависимости от наличия опыта в данной сфере.

Инвестиционные планы:

1. 102% через 1 день
2. 3% в день на 5 дней
3. 3.7% в день на 15 дней
4. 4% в день на 30 дней
5. 7.2% в день на 45 дней

Мин/макс депозит: 2$/10000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Qiwi, YandexMoney, NixMoney

Выплаты: инстант

Реф.система: 5-2-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

09.04.17 13:19 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14402668 from U4731311. Batch: 187207044. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 306, monitorinvestnet.
__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
http://monmaster.com/images/banners/1M468.gif
NikNak67 вне форума  
Старый Сегодня, 17:12
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 900
Благодарностей: 70
УГ: 20
КП: 0.004
ОГО
reallyOo на форуме  
Старый Сегодня, 17:36
#3
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Lemberg
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 1,405
Благодарностей: 198
УГ: 5
КП: 0.000
подарки
Re: Coinex Company - coinex.company
Ну, что сказать... Чат в телеге работает. Процент реальный. Господа эксперты по техчасти, что скажете ?
Alex Lemberg на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
coinex.pw биржа криптовалют Мегабайт Биржи криптовалют 7 29.11.2014 02:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Влад555
Сколько стоят наши личные данные в Интернете
От Влад555 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Avia-investor
Golden-catch2.com - Golden-catch2
От Avia-investor в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Denver10
Стартап LevelUp (мобильный платежный инструмент) привлек $50 млн инвестиций
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Leawood
Из YouTube уходят рекламодатели. Потери достигли $35 млрд
От Leawood в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Grekoff
В офисе компании Яндекс.Деньги обыск, работа частично приостановлена.
От Grekoff в разделе «Новости платежных систем»
Аватар moskva
Российский газ для ЕС может подорожать на $20
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,332
Тем
487,423
Сообщений
12,118,854

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube