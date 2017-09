NikNak67 Monitor-Invest.net



Coinex Company - coinex.company Я не админ/владелец проекта, проект Coinex Company добавлен на мониторинг



Старт 04.09.17







Посмотреть/Зарегистрироваться



Описание:



COINEX – современная платформа, генерирующая доход на базе самой современной мировой крипто валюты – Bitcoin. Наша платформа полностью автоматизирована и децентрализована. Работает на основе так называемых смарт контактов. Основной деятельностью COINEX является получение дохода на курсовой разнице биткоина. На сегодняшний день данная крипто валюта имеет огромнейшую волатильность, что позволяет получать огромные доходы в краткосрочной перспективе.



Благодаря всем нижеперечисленным положительным сторонам биткоина, неудивительно что мы в COINEX выбрали ее в качестве основной валюты с которой работают наши торговые площадки. На сегодняшний день 90% всех операций в компании проводятся исключительно с биткоином. Остальные 10% операций приходятся на перспективные и подающие надежду новые крипто валюты.



На сегодняшний день мы сотрудничаем с большинством самых известных и надежных бирж, ориентированных на торги крипто валютами. Благодаря постоянно растущему опыту, налаживанию деловых связей и заключению договоров на торги с новыми биржами наш охват соответствующего рынка растет каждый месяц. Ввиду этого для нас встал вопрос о расширении наших активов для того, чтобы мы могли и дальше повышать возможности увеличивать доходы компании. Именно для этого нами была разработана данная платформа. Тут на взаимовыгодных условиях (как для инвестора, так и для компании) вы можете разместить свой депозит, который будет приносить вам стабильный доход независимо от исхода торгов. Достигается это тем, что вы получаете по выбранному инвестиционному плану фиксированную прибыль в независимости от того как прошли торги. Если бы заработали на вашем депозите меньше чем планировали, то вы получаете средства из общего финансового пула, если заработали больше, то излишек идет как раз в этот финансовый пул, который выступает в качестве стабилизационного фонда компании.



COINEX дает возможность получения стабильного дохода каждому, вне зависимости от наличия опыта в данной сфере.



Инвестиционные планы:



1. 102% через 1 день

2. 3% в день на 5 дней

3. 3.7% в день на 15 дней

4. 4% в день на 30 дней

5. 7.2% в день на 45 дней



Мин/макс депозит: 2$/10000$



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Qiwi, YandexMoney, NixMoney



Выплаты: инстант



Реф.система: 5-2-1%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,







Наш депозит(листинг):



